Anthony Hopkins se lance dans l'écriture de son autobiographie

A 86 ans, l’acteur doublement oscarisé Anthony Hopkins s’est lancé dans l’écriture de son autobiographie.

Les mémoires d’un monstre sacré du cinéma. Dans une interview accordée au magazine People, Anthony Hopkins a fait quelques confessions sur ses projets à venir. La star du «Silence des agneaux», lauréat d’un Oscar du meilleur acteur en 1992 pour son rôle d’Hannibal Lecter, a confié qu’il travaillait en ce moment à l’écriture de son autobiographie. «J'écris une biographie», a ainsi expliqué l’acteur. Un exercice qu’il a qualifié de «processus étrange», alors qu’il plonge dans ses souvenirs, s’appuyant comme il l’a réalisé sur sa mémoire d’éléphant.

«J’ai réalisé à quel point j’avais la chance d’avoir une chose. C'est peut-être mon cerveau d'acteur. J'ai pas mal de souvenirs. Je me souviens des jours, des mois, des années», a précisé l’acteur de 86 ans, dont l’avenir était loin d’être tout tracé, comme il l'a expliqué au magazine américain. Révélant qu’il était en quelque sorte «l’idiot de l’école», il a confié que son père était «désespéré» de le voir sans but. Une tristesse paternelle qui l’a poussé à agir, explique-t-il, se remémorant avoir dit à ses parents «un jour, vous verrez».

Le reste de son histoire, l'acteur britannique né en 1937 l’écrit donc d’abord sur les planches au début des années 1960, après avoir été repéré par Sir Lawrence Olivier. Dès les années 1980, il devient cette figure incontournable du grand écran, multipliant les films, d’«Elephant Man» de David Lynch sorti en 1980, à «The Father» de Florian Zeller en 2020, qui lui vaut l’année suivante à 84 ans de décrocher son second Oscar du meilleur acteur pour sa performance, en passant par «Les vestiges du jour» (1994) et évidemment «Le Silence des agneaux» (1997), pour ne citer qu’eux.

Des hauts et des bas

Une vie qui n’a pas toujours été sans ombre, puisqu’il a confié avoir du combattre de graves problèmes d’alcoolisme, a précisé la star. «Je me soûlais à mort. Un jour, j’ai eu un moment de pure frayeur. J'ai reçu de l'aide. C'était il y a 48 ans», a ainsi expliqué Anthony Hopkins, qui estime avoir «eu de la chance». «J’ai traversé des hauts et des bas, des dépressions, du désespoir, de la colère et tout ça, mais peu à peu, ces dernières années, j’ai pensé : "Eh bien, je suis toujours là".» Une vie que l’acteur pose aujourd’hui sur le papier. Reste à savoir quand cet ouvrage verra le jour. L’acteur n’a fait aucune annonce quant à une hypothétique date de sortie.

En attendant, il sera à l’écran dès le 21 février prochain d'«Une vie», de James Hawes, long métrage inspiré d’une histoire vraie, celle de Nicholas Winton, qui en 1928 a sauvé plus de 600 enfants juifs des mains des nazis.