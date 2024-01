Berlinale 2024 : Mati Diop, Bruno Dumont ou encore Olivier Assayas en compétition

Les organisateurs de la Berlinale 2024 ont ce lundi dévoilé les vingt films en course pour l'Ours d'or. Parmi ceux-ci, quatre films sont signés par des réalisateurs français : «Hors du temps» d'Olivier Assayas, «Langue étrangère» de Claire Burger, «Dahomey» de Mati Diop, et «L'Empire» de Bruno Dumont.

La 74e Berlinale a publié lundi la liste des films en lice pour l'Ours d'or. Au total, vingt œuvres sont en compétition du 15 au 25 février, pour succéder au documentaire consacré à la psychiatrie «Sur l'Adamant», du Français Nicolas Philibert, qui avait remporté la récompense suprême l'an dernier.

Parmi les cinéastes sélectionnés, le français Olivier Assayas («Sils Maria», «Personal Shopper»), habitué des festivals, présentera «Hors du temps», une mise en abyme autobiographique retraçant le confinement d’un réalisateur et de son frère, journaliste musical, isolés à la campagne dans la maison où ils ont grandi, avec Nora Hamzaoui et Vincent Macaigne.

Deux ans après la compétition cannoise pour «France», Bruno Dumont revient avec un projet très personnel : un remake fantasque et excentrique de «La guerre des étoiles», tourné dans ses terres du nord de la France, avec Fabrice Lucchini («Ma Loute») et un casting d’actrices françaises demandées : Anamaria Vartolomei («L’événement»), Lyna Khoudri et Camille Cottin.

Remarqué avec «Party Girl» il y a dix ans, Claire Burger fait ses premiers pas en compétition à Berlin avec «Langue étrangère», un film au casting franco-allemand avec Chiara Mastroianni.



L'Afrique à l'honneur

Plusieurs films de la Berlinale sont tournés vers l'Afrique, un continent dont la cinématographie se développe mais est encore peu présente dans les grands festivals.

Le réalisateur mauritanien Abderrahmane Sissako, qui n’avait plus tourné depuis le succès de «Timbuktu», César de la meilleure réalisation en 2015, est de retour avec «Black Tea», une histoire d’amour dans la communauté africaine de Canton, entre une jeune Ivoirienne et le patron d’une boutique d’export de thé.

La Franco-Sénégalaise Mati Diop (Grand Prix à Cannes en 2019 pour «Atlantique») présente «Dahomey», un documentaire sur un sujet d'actualité : la restitution des trésors royaux d'Abomey au Bénin, pris lors de la colonisation du pays. La Tunisie sera représentée avec un premier-long métrage de la réalisatrice Meryam Joobeur.

La liste des films en compétition pour l’Ours d’or 2024

«A Different Man» d’Aaron Schimberg



«Another End» de Piero Messina



«Architecton» de Victor Kossakovsky



«Black Tea» d’Abderrahmane Sissako



«La Cocina» d’Alonso Ruizpalacios



«Dahomey» de Mati Diop



«L'empire» («The Empire») de Bruno Dumont



«Gloria!» de Margherita Vicario



«Hors du temps» («Suspended Time») d'Olivier Assayas



«In Liebe, Eure Hilde» («From Hilde, With Love») d'Andreas Dresen



K«eyke mahboobe man» («My Favourite Cake») de Maryam Moghaddam, Behtash Sanaeeha



«Langue Étrangère» de Claire Burger



«Mé el Aïn» («Who Do I Belong To») de Meryam Joobeur



«Pepe» de Nelson Carlos de Los Santos Arias



«Shambhala de Min Bahadur Bham



«Small Things Like These» de Tim Mielants (film d'ouverture)



«Sterben» («Dying») de Matthias Glasner



«Des Teufels Bad» («The Devil's Bath») de Veronika Franz, Severin Fiala



«Vogter» («Sons») de Gustav Möller



«Yeohaengjaui pilyo» («A Traveler's Needs») de Hong Sangsoo