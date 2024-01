César 2024 : l'affiche officielle de la 49e cérémonie dévoilée

L'affiche officielle de la 49e cérémonie des César a été dévoilée, ce 22 janvier. Elle met à l'honneur Michel Ocelot, le réalisateur des films cultes d’animation «Kirikou» et «Azur et Asmar».

Un hommage à l'animation et au court-métrage. Après avoir révélé son animatrice, Valérie Lemercier, et annoncé deux César spéciaux pour Agnès Jaoui et Christopher Nolan, l'Académie des César a dévoilé, ce lundi 22 janvier, son affiche officielle pour la 49e cérémonie, mettant à l’honneur Michel Ocelot.

L'Académie des Arts et Techniques du Cinéma a sélectionné une image de son court-métrage «La Belle fille et le sorcier», sorti en 1992, pour illustrer cette nouvelle édition des César, qui aura lieu le 23 février prochain.

«Michel Ocelot est une figure emblématique de l’animation, tant en France qu’à l’international. À chacune de ses œuvres, il utilise son art et sa poésie dans un style cinématographique unique, pour nous émerveiller et nous transporter dans des univers oniriques, au travers de formes narratives distillant des messages de paix et de tolérance», ont déclaré les organisateurs dans le communiqué accompagnant cette affiche.

Double lauréat

Peu mis en avant lors de la cérémonie, le cinéma d'animation et le format du court-métrage ont pourtant toujours été au cœur des œuvres de ce natif de Villefranche-sur-Mer.

Michel Ocelot est notamment connu pour la trilogie incontournable «Kirikou» entre 1998 et 2012, ainsi que les films «Azur et Asmar» (2000) et «Ivan Tsarévitch et la Princesse Changeante» (2016).

En 1992, le réalisateur avait déjà remporté un César pour le meilleur court-métrage d'animation avec «La Légende du pauvre bossu» (1983), et une nouvelle fois en 2019, pour son long-métrage «Dilili».