Grammy Awards 2024 : Burna Boy, Luke Combs et Travis Scott rejoignent Billie Eilish, Olivia Rodrigo et Dua Lipa dans la liste des performeurs

Burna Boy, Luke Combs et Travis Scott ont été ajoutés à la liste des artistes qui se produiront lors de la 66e cérémonie des Grammy Awards, a annoncé dimanche la Recording Academy. Ils rejoignent les artistes annoncées précédemment à savoir Billie Eilish, Dua Lipa et Olivia Rodrigo.

Le lineup de la plus prestigieuse cérémonie américaine de récompenses musicales s'étoffe. Burna Boy, Luke Combs et Travis Scott ont été ajoutés à la liste des artistes qui se produiront ce 4 février à Los Angeles sur la scène des Grammy Awards 2024, comme l'a ce dimanche annoncé la Recording Academy.

Le chanteur nigérian et ancien lauréat d'un Grammy, Burna Boy, est cette année en lice dans quatre catégories, dont celle du meilleur album de musique du monde («I Told Them…»), celle de la meilleure performance musicale africaine («City Boys»). Luke Combs est de son côté en lice pour la meilleure performance country solo («Fast Car»). Quant à Travis Scott, il est nommé dans la catégorie meilleur album rap («Utopia»).

Déjà anoncées au programme de la soirée, Billie Eilish, Dua Lipa et Olivia Rodrigo comptent elles aussi de nombreuses nominations. Billie Eilish, sept fois lauréate d'un Grammy a été nommée à six reprises cette année. Olivia Rodrigo, triple lauréate, compte elle aussi six nominations, tandis que Dua Lipa, trois fois lauréate, est nommée dans deux catégories.

A noter que la Recording Academy fait savoir que d’autres performeurs seront annoncés dans les jours à venir.

La 66e édition des Grammy Awards aura lieu à la Crypto.com Arena de Los Angeles, dans la nuit du dimanche 4 février au lundi 5 février. En France, NRJ Hits la retransmettra, avec quelques heures de différé, le lundi 5 février à 20h.