Grammy Awards 2024 : qui sont les favoris, et quels artistes pourraient entrer dans l’Histoire ?

La 66e cérémonie annuelle des Grammy Awards se tiendra ce 4 février à Los Angeles. Découvrez qui sont les favoris de cette 66e édition, et quels artistes pourraient battre des records.

La liste des nominations aux Grammy Awards 2024 a été annoncée le 10 novembre dernier. SZA est arrivée en tête du peloton avec un total de neuf nominations. Gros succès commercial de ces derniers mois, son deuxième album, «SOS», devrait en effet être l'un des grands gagnants des Grammys.

En plus des nominations pour l'Album de l'année et le Meilleur Album R&B, le tube de SZA «Kill Bill» est en lice pour la Chanson et l'Enregistrement de l'année, ainsi que pour la meilleure performance R&B.

Au jeu des nominations, trois musiciens sont à égalité derrière SZA, dans sept catégories chacun : Victoria Monét, Phoebe Bridgers (dont son travail avec Boygenius) et l'ingénieur du son et mixeur canadien Serban Ghenea.

En troisième place, les artistes avec six nominations chacun sont Jack Antonoff, Jon Batiste, Boygenius, Brandy Clark, Miley Cyrus, Billie Eilish, Olivia Rodrigo et, bien sûr, Taylor Swift.

Les femmes en force

La domination des femmes dans les grandes catégories est écrasante cette année. Les nominations pour les plus grands prix – Album, Enregistrement et Chanson de l'année – sont d'ailleurs presque entièrement féminines avec Billie Eilish, Boygenius, Dua Lipa, Lana Del Rey, Miley Cyrus, Olivia Rodrigo, SZA, Taylor Swift et Victoria Monét. Un seul homme, Jon Batiste, qui a remporté l'album de l'année pour «We Are» en 2022, est en lice.

Les filles sont partout... Paramore du côté du meilleur album rock, PJ Harvey dans la catégorie meilleur album de musique alternative et Doja Cat, Nicki Minaj et Ice Spice dans la catégorie de la meilleure chanson rap, d’habitude largement dominée par des artistes masculins.

Parmi elles, Olivia Rodrigo aura notamment une autre chance de remporter un prix majeur après la réussite de son premier album, «Sour», dans les catégories de genre en 2022, année durant laquelle elle avait remporté le prix du meilleur nouvel artiste.

De nouveaux records en vue ?

Certaines nouvelles victoires pourraient bien faire exploser des records. Même si elle n'est pas l'artiste la plus nommée cette année, Taylor Swift devrait, comme d’habitude, peser très lourd sur le palmarès.

La superstar pourrait notamment recevoir le quatrième prix de l'album de l'année pour «Midnights», ce qui ferait d'elle l'artiste la plus récompensée dans la catégorie. Elle qui avait déjà gagné avec «Fearless», «1989» et «Folklore», est actuellement à égalité avec trois victoires avec Frank Sinatra, Stevie Wonder et Paul Simon (en comptant un album de Simon & Garfunkel).

Ces Grammy Awards pourraient aussi marquer de grandes premières pour la chanteuse… Son «Anti-Hero» est nommé pour l'enregistrement de l'année, la chanson de l'année et la meilleure performance solo pop, catégories qu’elle n’a étonnamment pas encore remportées.

Par ailleurs, Serbean Ghenea, l'ingénieur du son et mixeur canadien qui a déjà été nommé 38 fois et a remporté 19 Grammys, pourrait devenir la première personne à remporter cinq fois l'Album de l'année. Celui qui a déjà gagné dans la catégorie en tant qu'ingénieur/mixeur sur «1989» et «Folklore» de Swift, «25» d'Adele et «24K Magic» de Bruno Mars, a deux albums en lice cette année : «Midnights» (Swift) et «Guts» (Rodrigo).

Le travail de Billie Eilish sur la bande originale de Barbie «What Was I Made For ?» apparaît dans plusieurs catégories dont Chanson de l'année, dans laquelle elle rivalisera avec «Worship» de Jon Batiste, «Anti-Hero» de Taylor Swift, «Vampire» d'Olivia Rodrigo, «Flowers» de Cyrus, «Not Strong Enough» de Boygenius, «On My Mama» de Monét et le tube de SZA «Kill Bill».

Billie Eilish pourrait recevoir son troisième Enregistrement de l'Année pour ce titre, ce qui la mettrait à égalité en tant qu’artiste avec le plus de victoires dans la catégorie. Elle rejoindrait Paul Simon (avec deux succès de Simon & Garfunkel) et Bruno Mars (avec une collaboration avec Silk Sonic). Cela ferait aussi de Billie Eilish la première femme à gagner trois fois dans cette catégorie, elle qui a déjà obtenu une statuette pour «Bad Guy» et «Everything I Wanted».

Les Grammy Awards 2024 seront remis à Los Angeles dans la nuit du 4 au 5 février 2024. En France, NRJ Hits proposera une diffusion de la cérémonie avec quelques heures de différé, le lundi 5 février à 20h.

Les nominations dans les principales catégories

best album of the year

Boygenius - The Record



Janelle Monáe - The Age of Pleasure



Jon Batiste - World Music Radio



Lana Del Rey - Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd



Miley Cyrus - Endless Summer Vacation



Olivia Rodrigo - Guts



SZA - SOS



Taylor Swift - Midnights

Record of the Year

Billie Eilish - What Was I Made For?



Boygenius - Not Strong Enough



Jon Batiste - Worship



Miley Cyrus - Flowers



Olivia Rodrigo - Vampire



SZA - Kill Bill



Taylor Swift - Anti-Hero



Victoria Monét - On My Mama

Song of the Year

Billie Eilish - What Was I Made For?



Dua Lipa - Dance the Night



Jon Batiste - Butterfly



Lana Del Rey - A&W



Miley Cyrus - Flowers



Olivia Rodrigo - Vampire



SZA - Kill Bill



Taylor Swift - Anti-Hero

Best New Artist

Coco Jones



Gracie Abrams



Fred Again..



Ice Spice



Jelly Roll



Noah Kahan



Victoria Monét



The War and Treaty

Best Music Video

The Beatles - I'm Only Sleeping



Tyler Childers - In Your Love



Billie Eilish - What Was I Made For



Kendrick Lamar - Count Me Out



Troye Sivan - Rush

Best Pop Solo Performance

Billie Eilish - What Was I Made For?



Doja Cat - Paint the Town Red



Miley Cyrus - Flowers



Olivia Rodrigo - Vampire



Taylor Swift - Anti-Hero

Best Pop Duo/Group Performance

Labrinth Featuring Billie Eilish - Never Felt So Alone



Lana Del Rey Featuring Jon Batiste - Candy Necklace



Miley Cyrus Featuring Brandi Carlile - Thousand Miles



SZA Featuring Phoebe Bridgers - Ghost in the Machine



Taylor Swift Featuring Ice Spice - Karma

Best Pop Vocal Album

Kelly Clarkson - Chemisty



Miley Cyrus - Endless Summer Vacation



Olivia Rodrigo - Guts



Ed Sheeran - - (Subtract)



Taylor Swift - Midnights

Best Pop Dance Recording

Bebe Rexha & David Guetta - One in a Million



Calvin Harris Featuring Ellie Goulding - Miracle



David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray - Baby Don’t Hurt Me



Kylie Minogue - Padam Padam



Troye Sivan - Rush

Best Dance/Electronic Recording

Aphex Twin - Blackbox Life Recorder 21F



James Blake - Loading



Disclosure - Higher Than Ever BEfore



Romy & Fred again.. – Strong



Skrillex, Fred again.. & Flowdan - Rumble

Best Dance/Electronic Music Album

James Blake - Playing Robots Into Heaven



The Chemical Brothers - For That Beautiful Feeling



Fred again.. - Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022)



Kx5 - Kx5



Skrillex - Quest for Fire

Best Rap Performance

Baby Keem ft. Kendrick Lamar - The Hillbillies



Black Thought - Love Letter



Coi Leray - Players



Drake & 21 Savage - Rich Flex



Killer Mike ft. André 3000, Future, and Eryn Allen Kane - Scientists & Engineers

Best Melodic Rap Performance

Burna Boy Featuring 21 Savage - Sittin’ on Top of the World



Doja Cat - Attention



Drake & 21 Savage - Spin Bout U



Lil Durk Featuring J. Cole - All My Life



SZA - Low

Best Rap Song

Doja Cat - Attention



Nicki Minaj & Ice Spice ft. Aqua - Barbie World



Lil Uzi Vert - Just Wanna Rock



Drake & 21 Savage - Rich Flex



Killer Mike ft. André 3000, Future, and Eryn Allen Kane - Scientists & Engineers

Best Rap Album

Drake & 21 Savage - Her Loss



Killer Mike - Michael



Metro Boomin - Heroes & Villains



Nas - King’s Disease III



Travis Scott - Utopia

Best R&B Performance

Chris Brown - Summer Too Hot



Coco Jones - ICU



Robert Glasper Featuring Sir & Alex Isley - Back to Love



SZA - Kill Bill



Victoria Monét - How Does It Make You Feel

Best Traditional R&B Performance

Babyface ft. Coco Jones – Simple



Kenyon Dixon – Luck



Victoria Monét ft. Earth, Wind & Fire and Hazel Monét - Hollywood



PJ Morton ft. Susan Carol - Good Morning



SZA - Love Language

Best R&B Song

Coco Jones - ICU



Halle - Angel



Robert Glasper ft. SiR & Alex Isley - Back to Love



SZA - Snooze



Victoria Monét - On My Mama

Best Progressive R&B Album

6lack - Since I Have a Lover



Diddy - The Love Album: Off the Grid



Terrace Martin and James Fauntleroy - Nova



Janelle Monáe - The Age of Pleasure



SZA - SOS

Best R&B Album

Babyface - Girls Night Out



Coco Jones - What I Didn’t Tell You



Emily King - Special Occasion



Summer Walker - Clear 2: Soft Life EP



Victoria Monét - Jaguar II

Best African Music Performance

Asake & Olamide - Amapiano



Ayra Starr – Rush



Burna Boy - City Boys



Davido Featuring Musa Keys - Unavailable



Tyla - Water

Best Latin Pop Album

AleMor - Beautiful Humans, Vol. 1



Gaby Moreno - X Mi (Vol. 1)



Maluma - Don Juan



Pablo Alborán - La Cuarta Hoja



Paula Arenas - A Ciegas



Pedro Capó - La Neta

Best Música Urbana Album

Rauw Alejandro - Saturno



Karol G - Mañana Será Bonito



Tainy - Data

Best Alternative Music Performance

Alvvays - Belinda Says



Arctic Monkeys - Body Paint



Boygenius - Cool About It



Lana Del Rey - A&W



Paramore - This Is Why

Best Alternative Music Album

Arctic Monkeys - The Car



Boygenius - The Record



Gorillaz - Cracker Island



Lana Del Rey - Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd



PJ Harvey - I Inside the Old Year Dying

Best Rock Performance

Arctic Monkeys - Sculptures of Anything Goes



Black Pumas - More Than a Love Song



Boygenius - Not Strong Enough



Foo Fighters - Rescued



Metallica - Lux Æterna

Best Rock Song

Boygenius - Not Strong Enough



Foo Fighters - Rescued



Olivia Rodrigo - Ballad of a Homeschooled Girl



Queens of the Stone Age - Emotion Sickness



The Rolling Stones - Angry

Best Rock Album

Foo Fighters - But Here We Are



Greta Van Fleet - Starcatcher



Metallica - 72 Seasons



Paramore - This Is Why



Queens of the Stone Age - In Times New Roman…

Best Metal Performance

Disturbed - Bad Man



Ghost - Phantom of the Opera



Metallica - 72 Seasons



Slipknot - Hive Mind



Spiritbox - Jaded

Best Song Written for Visual Media

Billie Eilish - What Was I Made For?



Dua Lipa - Dance the Night



Nicki Minaj & Ice Spice Featuring Aqua - Barbie World



Rihanna - Lift Me Up



Ryan Gosling - I’m Just Ken

Best Compilation Soundtrack for Visual Media

Daisy Jones & The Six - Aurora



Various Artists - Barbie The Album



Various Artists - Black Panther: Wakanda Forever - Music From and Inspired By



Various Artists - Guardians of the Galaxy, Vol. 3: Awesome Mix, Vol. 3



Weird Al Yankovic - Weird: The Al Yankovic Story

Best Score Soundtrack for Visual Media (Includes Film and Television)

John Williams - The Fabelmans



John Williams - Indiana Jones and the Dial of Destiny



Ludwig Göransson - Black Panther: Wakanda Forever



Ludwig Göransson - Oppenheimer



Mark Ronson & Andrew Wyatt - Barbie

Best Jazz Performance

Jon Batiste - Movement 18’ (Heroes)



Lakecia Benjamin - Basquiat



Adam Blackstone ft. the Baylor Project & Russell Ferranté - Vulnerable (Live)



Fred Hersch & Esperanza Spalding - But Not For Me



Samara Joy - Tight

Best Traditional Pop Vocal Albu

Liz Callaway - To Steve With Love: Liz Callaway Celebrates Sondheim



Rickie Lee Jones - Pieces of Treasure



Laufey - Bewitched



Pentatonix - Holidays Around the World



Bruce Springsteen - Only the Strong Survive



Various - Sondheim Unplugged (The NYC Sessions), Vol. 3

Best Folk Album

Dom Flemons - Traveling Wildfire



The Milk Carton Kids - I Only See the Moon



Joni Mitchell - Joni Mitchell at Newport [Live]



Nickel Creek - Celebrants



Old Crow Medicine Show - Jubilee



Paul Simon - Psalms