Barbie : Oliver Stone s'excuse après ses critiques envers Ryan Gosling

Pointé du doigt pour ses critiques envers Ryan Gosling en amont de la sortie au cinéma de «Barbie», Oliver Stone vient de clarifier ses propos sur le réseau X, en reconnaissant s’être exprimé de manière «ignorante» à propos d’un film qu’il n’avait pas vu.

Faute avouée à moitié pardonnée ? Oliver Stone s’en est pris au site américain Deadline, via un message posté sur son compte X (ex-Twitter), pour avoir utilisé une partie de ses propos concernant le film «Barbie», prononcés en juin dernier dans une interview avec le site britannique City AM pour faire du «sensationnalisme». Mais le réalisateur de «Platoon» a aussi tenu à clarifier ses déclarations, s’excusant au passage de s’être exprimé avant la sortie du film.

«À l’époque, je faisais la promotion de mon documentaire sur le nucléaire en Europe et je ne connaissais presque rien du projet au-delà du titre. J’ai pu voir Barbie en juillet au cinéma et je l’ai apprécié pour son originalité et ses thématiques. L’approche de la réalisation était différente de ce que j’avais imaginé. Je m’excuse d’avoir parlé de manière ignorante», peut-on lire, avant qu’il ne termine son message en félicitant Greta Gerwig pour le travail accompli, et en lui souhaitant bonne chance pour les Oscars, où le film devrait être nommné à plusieurs reprises.

Dans l’interview avec City AM, Oliver Stone s’était montré critique à l’égard du film, en déplorant le choix de Ryan Gosling d’y participer. «Ryan Golsing perd son temps en participant à faire cette merde pour de l’argent. Il devrait faire des films plus sérieux. Il ne devrait pas participer à cette infantilisation d’Hollywood. Aujourd’hui, tout n’est que fantaisie, fantaisie, fantaisie. Même dans les films de guerre», avait-il lancé.