«Bob Marley One love» : son réalisateur promet de dévoiler un «Bob Marley méconnu du grand public»

En salle le mois prochain, «Bob Marley : one love», biopic consacré à la vie du célèbre artiste de reggae, dévoilera un portrait du chanteur peu connu du grand public, assure son réalisateur Reinaldo Marcus Green.

Bob Marley comme on l’a rarement vu. Dans une nouvelle vidéo partagée ce mardi 23 janvier par Paramount Pictures, à l’occasion de la sortie le 14 février prochain du biopic consacré à la vie de Bob Marley, son réalisateur Reinaldo Marcus Green, à qui l’on doit notamment le film «La Méthode Williams», a assuré que le film dévoilerait un portrait méconnu du chanteur.

«Le film montrera au monde un Bob Marley méconnu du grand public», explique-t-il dans ces images mêlant interviews et extraits du long métrage, rappelant que dans les années 1970, «la Jamaïque était au centre d’une guerre opposant deux camps politiques». Dans ce contexte, «le message de Bob s’élevait contre la violence et les conflits», poursuit le réalisateur, qui a travaillé en collaboration avec la famille de l’interprète de «No woman, no cry». Un soutien «précieux», selon lui.

Une vie d’artiste et plus encore

Plus qu’un simple biopic sur le musicien, le long métrage de Reinaldo Marcus Green veut voir plus grand, comme le souligne par ailleurs le fils de Bob Marley, Ziggy Marley. «Les gens connaissent la musique de Bob Marley partout dans le monde mais Bob était plus qu’un musicien. Ici on comprend toute sa culture et sa philosophie de vie», explique-t-il, quand sa sœur Cedella Marley insiste sur «le message de paix et d’amour» que portait son père.

A travers ce film «les différentes facettes de Bob Marley» sont montrées, souligne également à l’image Neville Garrick, ami et designer graphique des plus célèbres pochettes d’albums de Bob Marley, qui a travaillé comme conseiller historique sur le long métrage, avant son décès en novembre dernier.

Ce film dévoile au monde une facette de Bob Marley que peu de gens connaissent. #BobMarleyLeFilm #OneLove au cinéma le 14 février. pic.twitter.com/yN1P7SZbRp — Paramount Pictures France (@paramountfr) January 23, 2024

Des studios d'enregistrement aux messages qu’a voulu adresser l'artiste, en passant par la tentative d'assassinat dont a fait l'objet Bob Marley en 1976, c’est donc une plongée dans la vie de l’homme et de l’artiste, décédé d’un cancer en 1981 à l’âge de 36 ans, qu’entend proposer ce long métrage, campé par l'acteur Kingsley Ben-Adir dans le rôle de Bob Marley.

Un personnage qui selon l'acteur britannique a changé sa vie. «Depuis que j’apprends à connaître Bob et à restituer le magnétisme de son charisme ma vie a changé, c’est sûr», conclut ainsi le comédien de 37 ans.