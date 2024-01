Jurassic World : un septième volet est en préparation avec le scénariste du premier «Jurassic Park»

Un nouveau long métrage «Jurrassic World» est en cours de préparation. Septième volet de la franchise, il sera écrit par David Koepp, scénariste du tout premier «Jurassic Park», sorti en 1993, et de sa suite directe, «Jurassic Park : le Monde Perdu», dévoilée en 1997.

Les dinosaures vont faire leur retour sur grand écran. Un nouveau «Jurassic World» est bien en cours de développement au sein des studios Universal, selon les informations de The Hollywood Reporter. Ce septième opus de la franchise a même son scénariste. Plus de trente ans après avoir signé le scénario du tout premier «Jurassic Park», sorti en 1993, et réalisé par Steven Spielberg, David Koepp est de retour aux manettes, a révélé le journal américain.

Avec ce nouvel opus, il signera ainsi son troisième scénario pour la franchise après avoir été également à la barre de «Jurassic Park : le Monde Perdu», second film de la saga, sorti 1997.

Un nouveau volet attendu en 2025 ?

Pour l’heure, rien n’a filtré sur l’histoire de ce septième long métrage, qui devrait toutefois ouvrir une «nouvelle ère jurassique», ont rapporté des sources au Hollywood Reporter. Le scénario de David Koepp, qui a par ailleurs travaillé à l'écriture de plusieurs blockbusters («Mission impossible I», «Spider-Man», «Indiana Jones 4 et 5»), serait d’ailleurs déjà bien engagé, et une hypothétique date de sortie en 2025 aurait été évoquée.

En revanche, aucun nom de réalisateur n'a pour l'instant été annoncé pour succéder à Steven Spielberg, à la tête des deux premiers volets, Joe Johnson, derrière les caméras de «Jurassic Park III», ou encore Colin Trevorrow, réalisateur des quatrième et sixième opus.

Pour mémoire, le sixième et dernier long métrage de la franchise, «Jurassic World : le monde d’après», est sorti en juin 2022, avec notamment à l'écran Chris Pratt, Laura Dern, Sam Neill et Jeff Goldblum. Très lucrative, la franchise Jurassic, déclinée en deux trilogies «Jurassic Park» et «Jurassic World», a rapporté au total plus de 6 milliards de dollars, soit plus de 5,5 milliards d'euros, au box-office mondial.