«Le club des miracles» : Kathy Bates et Maggie Smith s'embarquent dans un pèlerinage rocambolesque à Lourdes

L’amitié, le pardon et la foi sont au cœur du film «Le club des miracles», qui sortira en salles ce mercredi. L’histoire extraordinaire de femmes irlandaises partant en pèlerinage à Lourdes. Pour le meilleur et pour le pire.

Elles sont aussi drôles qu’attachantes et cyniques. Kathy Bates («Misery», «Dolores Clairbone», «Le cas Richard Jewell») et Maggie Smith («Harry Potter», «Downton Abbey») sont à l’affiche de la comédie de Thaddeus O’Sullivan, «Le club des miracles», qui sera dévoilée au cinéma ce mercredi 24 janvier.

Dans ce long-métrage au charme suranné, ces femmes campent deux amies de longue date, Eileen et Lily, qui vivent dans la petite ville de Ballyfermot, en Irlande. Autour de Dolly (Agnes O’Casey), elle se retrouvent aux funérailles d’une de leurs copines. Mais quelle n'est pas leur stupeur quand elles recroisent Chrissie (Laura Linney), la fille de la défunte exilée aux Etats-Unis qu’elles n’apprécient guère.

Un voyage rocambolesque entre «amies»

Mais Eileen, Lily et Dolly vont devoir composer, puisqu’elles remportent des billets pour un pèlerinage à Lourdes à l’issue d’une soirée tombola, et sont obligées de partager leur gain avec cette fameuse Chrissie.

Ce voyage donnera lieu à des situations cocasses, des prises de bec irrésistibles et des règlements de compte autour de tragédies passées. Jusqu’à ce qu’un miracle arrive, appelant au pardon et à la résilience.

En adaptant sa propre nouvelle, le scénariste Jimmy Smallhorne a voulu rendre hommage à sa mère et aux Anglaises des années 1960, sur lesquelles reposait souvent la charge mentale. «Ma mère avait huit enfants et mon père à gérer, ce qui faisait dix repas trois fois par jour. Toutes les femmes de ma rue étaient des personnages héroïques, charismatiques et fascinantes. Elles faisaient preuve de résilience malgré les difficultés et elles gardaient la foi», précise l’écrivain.