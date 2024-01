Oscars 2024 : 5 nominations pour «Anatomie d'une chute», «La passion de Dodin Bouffant» évincé

«Anatomie d'une chute» a décroché ce mardi cinq nominations aux Oscars, qui se tiendront le 10 mars prochain, à Los Angeles. Quant à «La passion du Dodin Bouffant», candidat choisi par la France pour concourir au meilleur film international, il a été boudé par la prestigieuse académie.

Palme d’or au Festival de Cannes en mai dernier, «Anatomie d’une chute» de la réalisatrice française Justine Triet, qui enchaîne les récompenses et les nominations (Golden Globes, Bafta…), poursuit son ascension.

Le drame judiciaire sera en effet en lice dans pas moins de cinq catégories, dont meilleur film, meilleure réalisation et meilleure actrice pour la comédienne allemande Sandra Hüller, lors de la 96e cérémonie des Oscars le 10 mars prochain, à Los Angeles. Une annonce faite ce mardi 23 janvier.

Succès public et critique, il concourt également pour le trophée du meilleur scénario original et du meilleur montage. Et sans nul doute, il devrait figurer en bonne position pour les nominations aux César, qui seront annoncées ce mercredi 24 janvier.

Aucune œuvre française pour le meilleur film international

C’est en revanche la douche froide pour «La passion de Dodin Bouffant», ode à la gastronomie française traditionnelle. Alors qu’il avait été sélectionné par le CNC pour représenter la France lors de la grand-messe américaine, le film de Tran Anh Hung, avec Juliette Binoche et Benoît Magimel, n’a finalement pas été retenu par la prestigieuse académie.

Cette dernière lui a préféré «Moi, capitaine», de Matteo Garrone (Italie), «Perfect Days», de Wim Wenders (Japon), «Le Cercle des neiges», de J. A. Bayona (Espagne), «The Teachers’ Lounge», d’Ilker Çatak (Allemagne) et «La Zone d’intérêt», de Jonathan Glazer (Royaume-Uni).