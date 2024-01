Razzie Awards : Expendables au top des nominations, Chris Evans, Helen Mirren et Jennifer Lopez en lice pour le prix du pire acteur

Les Razzie Awards, qui se moquent des cérémonies hollywoodiennes en épinglant les «pires films de l'année», ont ce lundi annoncé leurs nominations pour l’édition 2024. Avec sept occurences au total, «Expendables 4» arrive largement en tête. Chris Evans, Helen Mirren et Jennifer Lopez sont en lice pour le prix du pire acteur.

Le «meilleur du pire». Comme chaque année, les Razzie Awards prennent le contre-pied des Oscars pour «récompenser» les «pires films de l’année». Avec sept nominations, le film «Expendables 4» arrive en tête de liste. En plus d'être nommé pour le «Pire film», le film d'action a aussi été nommé pour le «Pire acteur dans un second rôle» (Sylvester Stallone) et la «Pire actrice dans un second rôle» (Megan Fox).

«Exorcist : Devotion» et «Winnie l'ourson : Blood and Honey» ont décroché cinq nominations chacun, tandis que les films de super-héros «Shazam! La Rage des Dieux» et «Ant-Man et la Guêpe : Quantumania» ont tous deux reçu quatre nominations chacun.

Un palmarès la veille des Oscars

Russell Crowe a été nommé pour le «Pire acteur» pour «L’Exorciste du Vatican», aux côtés de Vin Diesel pour «Fast & Furious X», Chris Evans («Ghosted»), Jason Statham («En eaux très troubles»), et Jon Voight pour «Mercy».

Les nominations dans la catégorie «Pire actrice» reviennent à Ana de Armas pour «Ghosted», Megan Fox pour «Johnny & Clyde», Salma Hayek pour «Magic Mike 3», Jennifer Lopez pour «The Mother», et Helen Mirren pour «Shazam! La Rage des Dieux».

En 2023, c’est «Blonde» d’Andrew Dominik, qui était arrivé en tête des nominations, en apparaissant dans huit catégories. Les Razzies Awards seront distribués le 9 mars, soit la veille de la cérémonie des Oscars.