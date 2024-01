Superman : James Gunn confirme que le projet de film de J.J. Abrams est toujours en développement

C’est lors d’une session questions/réponses avec des fans de DC sur le réseau social Threads, que James Gunn a révélé que le projet de film de J.J. Abrams consacré à Superman était toujours en développement. Et qu’il pourrait voir le jour dans un avenir plus ou moins proche.

La surprise du chef. Le grand patron de DC Studios, James Gunn, a profité d’un échange avec les fans de DC sur le réseau social Threads pour révéler que le projet de J.J. Abrams de produire un film centré sur Superman était toujours en développement. C’est en 2021 que la nouvelle avait été dévoilée pour la première fois par le site américain Deadline, avec Ta-Nehisi Coates à l’écriture du scénario. «Est-ce que le projet Superman Esleworld d’Abrams est toujours en développement ?», a demandé un internaute. «Oui», a répondu James Gunn.

À l’instar de «The Batman» de Matt Reeves, du «Joker» de Todd Phillips, ou encore de la série animée «Teen Titans GO!», l’idée est d’incorporer cette nouvelle version de «Superman» dans la catégorie «Elseworlds». C’est-à-dire que celle-ci existera en dehors du canon créé par DC Studios, dans une temporalité différente de celle des nouvelles fictions en préparation. Notamment de «Superman Legacy», film écrit et réalisé par James Gunn lui-même, attendu en salle le 9 juillet 2025, et qui doit lancer le premier chapitre du DCU (DC Cinematic Universe) baptisé «Gods and Monsters» (Dieux et Monstres).

Durant l’échange avec les fans, James Gunn a révélé que David Corenswet, qui incarnera le superhéros à l’écran, avait réalisé une audition dans le costume de Superman. Dans lequel il aurait du mal à entrer en raison de sa taille (1,93m). «Oui, tous les acteurs ont été testés à l’écran dans l’ancien costume de Superman (même si David a eu du mal à rentrer dedans en étant si grand)», a-t-il écrit.