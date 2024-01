«Un coup de dés» : un face-à-face machiavélique entre Yvan Attal et Guillaume Canet

Après «Les choses humaines», Yvan Attal revient ce mercredi derrière la caméra avec «Un coup de dés». Un film de genre dans lequel il joue et donne la réplique notamment à Guillaume Canet.

Avec «Un coup de dés», qui sort au cinéma ce mercredi 24 janvier, Yvan Attal avait l’envie de réaliser «un film de genre» afin de «marquer encore (une) différence» avec ses précédents longs-métrages comme «Le brio», «Mon chien stupide» et «Les choses humaines».

Une première pour le cinéaste, qui signe là un thriller librement adapté de «Ball trap» d’Eric Assous, et dans lequel il tient l’un des rôles-titres. Le compagnon de Charlotte Gainsbourg prête ses traits à Mathieu, un homme bien sous tout rapport qui se sent redevable envers son meilleur ami, Vincent (Guillaume Canet), qui lui a sauvé la vie dix ans auparavant. Les deux copains vivent aujourd’hui dans le sud de la France avec leurs compagnes respectives (Marie-Josée Croze et Maïwenn) et travaillent ensemble. Rien ne semble pouvoir perturber leur bonheur apparent.

Un thriller à la tension relative

Sauf quand Mathieu découvre par inadvertance que Vincent trompe sa femme et n’est peut-être pas l’homme qu’il paraît être. Surtout quand cette maîtresse (Alma Jodorowsky) est retrouvée morte. Secrets, mensonges, coups bas et dissimulations s’immiscent dans cette relation pourtant harmonieuse qui unissait le quatuor.

Un polar tourné sur la Côte d’azur, dans un cadre qui rappelle «Visions» de Yann Gozlan, avec Diane Kruger et Mathieu Kassovitz. Si l’intrigue tortueuse laissait présager le meilleur, le rendu est quelque peu décevant, notamment en raison d’une mise en scène alourdie par une voix off inutile et des rebondissements prévisibles. On attendait davantage de cette confrontation entre Yvan Attal et Guillaume Canet.