Un jour sans fin : combien de temps Bill Murray est-il resté prisonnier de la boucle temporelle ?

Dans le film «Un jour sans fin», Bill Murray incarne un présentateur météo exécrable qui se retrouve prisonnier d’une boucle temporelle après un événement météorologique. Combien de temps son calvaire a-t-il duré exactement ? Plusieurs théories existent.

Un monument de comédie. En 1993, Bill Murray se retrouve à l’affiche du film «Un jour sans fin», dans lequel il joue le rôle de Phil Connors, un présentateur météo venu couvrir le jour de la marmotte dans la petite ville de Punxsutawney, en Pennsylvanie. L’homme se montre particulièrement méprisant à l’égard de la population locale tout au long de la journée. Impatient de quitter les lieux, il est contraint de rester une nuit supplémentaire en raison d’un blizzard.

Le lendemain, il se réveille avec l’étrange sensation de revivre la même journée que la veille, à commencer par la chanson «I Got You babe», de Sonny and Cher. Qu'il ne cessera d’entendre encore et encore pour chaque journée passée dans une boucle temporelle en apparence sans fin. Et qui le poussera dans ses retranchements.

Pour les fans du film, une question est longtemps restée sans réponse : combien de temps exactement Phil Connors est-il resté bloqué dans cette faille temporelle ? Le réalisateur Harold Ramis avait fourni une première explication dans une série de commentaires présents dans la version DVD. «Nous avons convenu que ce jour s’est répété pendant dix ans», avait-il déclaré. Mais en 2009, le réalisateur était revenu sur ses propos, estimant que «la période de dix ans est trop courte. Cela prend au moins dix ans avant d’être vraiment doué pour une chose, et si on prend en compte sa période de dépression, et le temps passés à faire n’importe quoi, on doit plus se situer sur une période de trente à quarante années», avait-il corrigé dans les colonnes de Heeb Magazine.

10.000 ans à attendre

Cette estimation reste toutefois très éloignée de celle du scénariste Danny Rubin, qui a signé l’histoire d'«Un jour sans fin». Dans la première version de son texte, il avait prévu de faire revivre la même journée au personnage principal pendant plus de 10.000 ans. Un véritable supplice qui donnait un ton beaucoup moins amusant au scénario, qui se concentrait plus sur la dimension philosophique d’une telle expérience.

C’était toutefois la version que préférait Bill Murray. Harold Ramis avait, de son côté, travaillé avec Danny Rubin pour en faire une comédie en modifiant cet aspect de l'histoire, partant du principe qu’il aurait été difficile pour les gens de visualiser une si longue période. Ce qui avait provoqué un profond désaccord entre l’acteur et le réalisateur, qui ne se parleront plus pendant deux décennies. «Il ne voulait plus faire de comédie», avait précisé Harold Ramis en 2009.