César 2024 : Le règne animal part en tête avec 12 nominations

Trois réalisatrices, dont Justine Triet, sont nommées dans la catégorie de la meilleure réalisation au côté de Catherine Breillat pour «L'été dernier» et Jeanne Herry pour «Je verrai toujours vos visages». Elles seront en concurrence avec Cédric Khan et son long métrage sur le Procès Goldman et Thomas Cailley pour son film fantastique «Le règne animal».

Ce trophée n'a été remporté qu'une seule fois dans l'histoire des César par une femme, en 2000 par Tonie Marshall pour «Vénus beauté».

Du côté des actrices, Marion Cotillard et Virginie Efira tenteront chacune de décrocher un second César de la meilleure actrice pour leur performance respective dans «Little Girl Blue» et «L'amour et les forêts», face à Léa Drucker, Hafsia Herzi et Sandra Hüller.

Parmi les films étrangers, «Oppenheimer» de Christopher Nolan sera notamment en concurrence avec «L'enlèvement», de Marco Bellocchio, «Les feuilles mortes», de Aki Kaurismaki, et «Perfect Days», de Wim Wenders.

Présidée par Valérie Lemercier, la grand-messe du 7e art sera diffusée en clair et en direct sur Canal +.

Deux César d’honneur seront remis cette année, à la réalisatrice et actrice Agnès Jaoui et au cinéaste américano-britannique Christopher Nolan.