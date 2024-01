César 2024 : voici la liste des nominations de la 49e édition

L’Académie des César a dévoilé, ce mercredi 24 janvier, la liste des nominations pour la 49e édition, présidée par Valérie Lemercier. Voici les candidats dans les principales catégories.

La course axu César est officiellement lancée. «Le Règne animal» de Romain Cailley fait la course en tête avec 12 nominations, devant «Anatomie d'une chute». Ils seront, entre autres, départagés le 23 février prochain, à l'occasion d'une cérémonie qui se déroulera à l'Olympia et sera diffusée en clair et en direct sur Canal+.

Meilleur film

«Anatomie d'une chute» de Justine Triet

«Chien de la casse» de Jean Baptiste Durand

«Je verrai toujours vos visages» de Jeanne Herry

«Le procès Goldman» de Cédric Khan

«Le règne animal» de Thomas Cailley

Meilleure réalisation

Justine Triet pour «Anatomie d'une chute»

Catherine Breillat pour «L'été dernier»

Jeanne Herry pour «Je verrai toujours vos visages»

Cédric Khan pour «Le procès Goldman»

Thomas Cailley pour «Le règne animal»

Meilleure actrice

Marion Cotillard dans «Little Girl Blue»

Léa Drucker dans «L'été dernier»

Virginie Efira dans «L'amour et les forêts»

Hafsia Herzi dans «Le ravissement»

Sandra Hüller dans «Anatomie d'une chute»

Meilleur acteur

Romain Duris dans «Le règne animal»

Benjamin Lavernhe dans «L'abbé pierre - une vie de combats»

Melvil Poupaud dans «L'Amour et les forêts»

Rapahël Quenard dans «Yannick»

Arieh Worthalter dans «Le procès Goldman»

Meilleure actrice dans un second rôle

Leila Bekthi dans «Je verrai toujours vos visages»

Galatea Bellugi dans «Chien de la casse»

Elodie Bouchez dans «Je verrai toujours vos visages»

Adèle Exarchopoulos dans «Je verrai toujours vos visages»

Miou Miou dans «Je verrai toujours vos visages»

Meilleur acteur dans un second rôle

Swann Arlaud dans «Anatomie d'une chute»

Anthony Bajon dans «Chien de la casse»

Arthur Harari dans «Le procès Goldman»

Pio Marmaï dans «Yannick»

Antoine Reinartz dans «Anatomie d'une chute»

Meilleure révélation féminine

Céleste Brunnquell dans «La fille de son père»

Kim Higelin dans «Le consentement»

Suzanne Jouannet dans «La voie royale»

Rebecca Marder dans «De grandes espérances»

Ella Rumpf dans «Le Théorème de Marguerite»

Meilleure révélation masculine

Julien Frison dans «Le Théorème de Marguerite»

Paul Kircher dans «Le règne animal»

Samuel Kircehr dans «L'été dernier»

Milo Machado-Graner dans «Anatomie d'une chute»

Raphaël Kenar dans «Chien de la casse»

Meilleur scénario original

Justine Triet et Arthur Harari pour «Anatomie d'une chute»

Jean-Baptiste Durand pour «Chien de la casse»

Jeanne Herry pour «Je verrai toujours vos visages»

Nathalie Hertzberg Cédric Khan pour «Le procès Goldman»

Thomas Cailley, Pauline Munier pour «Le règne animal»

Meilleure adaptation

Valerié Donzelli Audrey Diwan pour «L'amour et les forêts»

Vanessa Filho popur «Le consentement»

Catherine Breillat pour «L'été dernier»

Meilleure musique originale

Gabriel Yared pour «L'amour et les forêts»

Delphine Malaussena pour «Chien de la casse»

Vitalic pour «Disco Boy»

Andrea Laszlo de Simone pour «Le règne animal»

Guillaume Roussel pour «Les trois mousquetaires partie 1 et 2»

Meilleur montage

Laurent Sénéchal pour «Anatomie d'une chute»

Francis Vesin pour «Je verrai toujours vos visages»

Valérie Loiseleux pour «Little Girl Blue»

Yann Dedet popur «Le Procès Goldman»

Lilian Corbeille pour «Le règne animal»

Meilleurs costumes

Jürgen Doering pour «Jeanne du Barry»

Pascaline Chavanne pour «Mon Crime»

Tran Nu Yen Khe pour «La passion de Dodin Bouffant»

Ariane Daurat pour «Le règne animal»

Thierry Delettre pour «Les trois mousquetaires partie 1 et 2»

Meilleurs décors

Emmanuelle Duplay pour «Anatomie d'une chute»

Angelo Zamparutti pour «Jeanne du Barry»

Toma Baqueni pour «La passion de Dodin Bouffant»

Julia Lemaire pour «Le règne animal»

Stéphane Taillasson pour «Les trois mousquetaires partie 1 et 2»

Meilleur film d’animation

«Drôles d'oiseaux» de Charlie Berlin

«Eté 96» de Mathilde Bédouet

«La forêt de Mademoiselle Tang» de Denis Do

Meilleur premier film

«Berbadette» de Léa Domenach

«Chien de la casse» de Jean Baptiste Durand

«Le ravissement» de Iris Kaltenbäck

«Vermines» de Sébastien Vanicek

«Vincent doit mourir» de Stéphan Castang

Meilleur film étranger

«L'enlèvement» de Marco Bellocchio

«Les feuilles mortes» de Aki Kaurismaki

«Oppenheimer» de Christopher Nolan

«Perfect Days» de Wim Wenders

«Simple comme Sylvain» de Monia Chokori