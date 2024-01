Gladiator 2 : l'acteur Fred Hechinger impressionné par la réalisation de Ridley Scott

Le tournage de «Gladiator 2», film attendu en salles le 20 novembre prochain, s’est terminé la semaine dernière. Et selon l'acteur Fred Hechinger, la manière de tourner de Ridley Scott avec plusieurs caméras lui a offert une expérience similaire à celle qu’il ressent au théâtre.

Une sensation étonnante. En pleine promotion du film «Thelma», l'acteur Fred Hechinger a été interrogé par le site américain Collider à propos du tournage de «Gladiator 2» qui a pris fin la semaine dernière, et dans lequel il incarnera le personnage de l’empereur Geta. Le comédien de 24 ans, aperçu au générique de «Hell of a summer», a confié avoir particulièrement apprécié la manière de travailler de Ridley Scott. Le réalisateur est connu pour utiliser plusieurs caméras simultanément pour chaque prise, lui permettant ainsi de varier les angles et les perspectives.

Une technique de réalisation qui, selon Fred Hechinger, permet aux comédiens d’être complètement immergé dans chaque prise de vue. Une sensation comparable à ce qu’il ressent quand il joue au théâtre. «C’est génial. Les huit caméras me rappellent le théâtre parce que vous vous retrouvez dans un environnement créé spécialement pour les caméras. Et je dois dire, ce qui est également génial, c’est que quand tout cela prend vie, cela se passe de manière unique, mais connectée. Et quand quelque chose de vraiment spécial se passe, dans ce que nous faisons, quand vous commencez à trouver votre rythme - et encore fois, je me sens privilégié -, on retrouve le même sentiment que celui qu'on éprouve durant une pièce de théâtre. Je n’ai jamais trouvé les mots pour le décrire, mais c’est une chose que je ressens», explique-t-il.

Avant la sortie de «Napoléon», Ridley Scott avait confié que tourner avec plusieurs caméras lui permettait de raccourcir le temps de tournage. «En utilisant entre 11 et 14 caméras, nous avons tourné 'Napoleon' en 62 jours. Je travaille actuellement sur 'Gladiator 2' pour 54 jours, parce que nous faisons 50 prises de vues avec une caméra, avant de changer de champ», avait-il expliqué. Le film «Gladiator 2», dont la sortie en prévue le 20 novembre prochain, verra Paul Mescal incarner le personnage de Lucius, le neveu de Commode que l’on aperçoit en compagnie de sa mère, Lucilla. Pedro Pascal, Denzel Washington et Connie Nielsen seront également présents au générique.