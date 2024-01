Oscars 2024 : Ryan Gosling pousse un énorme coup de gueule

Furieux, Ryan Gosling a ce mardi soir publié une déclaration pour se plaindre du fait que la réalisatrice de «Barbie» Greta Gerwig, et sa co-star dans le film, Margot Robbie, n'aient pas reçu de nominations aux Oscars 2024. «Dire que je suis déçu serait un euphémisme», a déclaré l'acteur.

Nommé hier pour l'Oscar du meilleur second rôle (avec sa co-star America Ferrera) pour son rôle dans «Barbie», Ryan Gosling a poussé un coup de gueule après que Greta Gerwig n’a pas été nommée pour l’Oscar du meilleur réalisateur et que Margot Robbie n’a pas reçu une nomination pour la meilleure actrice. L’acteur accuse l’Académie d’avoir snobé les deux femmes.

«Je suis extrêmement honoré d'avoir été nommé par mes collègues aux côtés d'artistes aussi remarquables et au cours d’une année remplie de tant de grands films», a commencé par dire Ryan Gosling. «Et je n'aurais jamais pensé dire cela, mais je suis aussi incroyablement honoré et fier que ce soit pour avoir représenté une poupée en plastique nommée Ken», a-t-il ajouté.

«Mais il n'y a pas de Ken sans Barbie, et il n'y a pas de film Barbie sans Greta Gerwig et Margot Robbie, les deux personnes les plus responsables (du succès) de ce film historique et mondialement célébré. Aucune reconnaissance ne serait possible pour quiconque dans le film sans leur talent, leur courage et leur génie. Dire que je suis déçu qu'elles ne soient pas nommées dans leurs catégories respectives serait un euphémisme», a-t-il déclaré.

Ryan Gosling is "extremely honored" to be Oscar-nominated for #Barbie, but is "disappointed" by the film's snubs for best director and best actress: "There is no Ken without Barbie, and there is no 'Barbie' movie without Greta Gerwig and Margot Robbie." https://t.co/w0BizLUy09 pic.twitter.com/7h3LxLfSMa — Variety (@Variety) January 23, 2024

«Contre toute attente, avec rien d’autre que quelques poupées sans âme, légèrement vêtues et heureusement sans entrejambe, elles nous ont fait rire, elles nous ont brisé le cœur, et elles ont marqué l’Histoire. Leur travail devrait être reconnu au même titre que celui des autres nommés très méritants», estime l'acteur. «Cela dit», a-t-il entamé de conclure, «je suis très heureux pour America Ferrera et les autres artistes incroyables qui ont contribué avec leurs talents à faire de ce film un film aussi révolutionnaire.»

Une hérésie

Plus grand succès de l’année, «Barbie» a, avec «Oppenheimer» (et dans le sillage de «Top Gun 2»), contribué à ramener les spectateurs dans les salles au cinéma après la crise sanitaire du Covid-19.

Le fait qu’il n’ait été nommé que pour meilleur film et pas meilleur réalisateur et meilleure actrice a provoqué le courroux de Ryan Gosling, mais aussi de nombreux cinéphiles qui estiment qu’il s’agit là (encore) pour Hollywood de «minimiser les succès féminins».

barbie getting 8 oscar nominations but not giving greta gerwig her well deserved best director nomination showcasing once again why the movie was necessary and perfectly done because how can you snub the director of the highest grossing movie of the year

pic.twitter.com/zNro7gm4Dq — raf (@zoeyduatch) January 23, 2024

«Gerwig et Robbie ignorées... il est toujours si facile pour Hollywood de négliger et de minimiser les contributions artistiques des femmes - même quand c'est le plus grand film de l'année !», peut-on notamment lire sur X (anciennement Twitter) parmi les commentaires des cinéphiles déçus.

«Après que Greta Gerwig et Margot Robbie ont réalisé un film sur le patriarcat qui a généré un milliard de dollars pour Hollywood, l'homme du film a été nommé pour un prix majeur et honnêtement, je ne suis pas sûr que c’est ce à quoi je m'attendais», a écrit le chroniqueur Brandon Friedman.

Greta Gerwig a été nommée pour le meilleur scénario adapté avec le co-scénariste Noah Baumbach, bien que cela ait également été critiqué relève aussi The Hollywood Reporter. Beaucoup estiment en effet que le scénario de «Barbie» devait être classé comme un scénario original, le terme «adapté» ne valant que par l'existence préalable des poupées, pas par une histoire.