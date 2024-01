Affaire Alain Delon : remercié dimanche, l’avocat de l'acteur dénonce «des manœuvres» et assure que la star souhaitait qu’il «continue de l’accompagner»

Alors qu’Alain Delon a mis fin à sa collaboration avec son avocat Christophe Ayela dimanche, ce dernier dénonce «des manœuvres» dans un communiqué et assure qu’Alain Delon souhaitait qu’il «continue de l’accompagner et de défendre ses intérêts».

De nouveaux rebondissements dans l’affaire Alain Delon. Alors que le clan Delon se déchire depuis des semaines, l’un des avocats de l’acteur Christophe Ayela a dénoncé, mercredi 24 janvier dans un communiqué, des «manœuvres de bas étage» après avoir appris, dimanche par courrier, que l’acteur mettait fin à leur collaboration.

Une décision qu’il remet en question mais dont il prend acte, expliquant ne «plus être en mesure d’exercer sa mission de défense d'Alain Delon», en raison de l’obstruction faite à son encontre par les deux fils de la star, qui lui interdisent l'accès à l'interprète du Guépard.

«Pour la première fois depuis de nombreuses années je n’ai plus accès à mon client, aujourd’hui son fils Alain-Fabien et les gardes du corps embauchés par Anthony Delon m’ont interdit de voir Alain Delon alors que je me rendais à Douchy à sa demande», note dans ce communiqué maître Christophe Ayela, qui assure représenter l’acteur depuis cinq ans. Et de poursuivre : «Je l’avais eu au téléphone il y a quelques jours et ce dernier m’avait confirmé son souhait que je continue de l’accompagner et de défendre ses intérêts».

Une version des faits que ne partage pas Anthony Delon. Le fils aîné de l’acteur estime que «Me Aleya s'exprime au nom de (son) père sans y être autorisé. Il n'est pas son avocat. Mon père a décidé de le lui faire savoir par (un) courrier» daté de dimanche, a ainsi expliqué Anthony Delon mercredi 24 janvier, rapporte l’AFP.

Les avocats des fils de l'acteur pointés du doigt

Un courrier sur lequel l’avocat est revenu dans son communiqué, expliquant avoir «découvert que ce dimanche des avocats auraient fait signer à Alain Delon un courrier rédigé par leurs soins mettant un terme à ma mission». «Ces mêmes personnes qui ont fait la tournée des plateaux pour indiquer que Monsieur Alain Delon était "sénile" ou encore qu’il n’était "pas en état de signer quoique ce soit"», précise-t-il, pointant du doigt, selon l'AFP, les avocats d'Anthony et d'Alain-Fabien Delon.

«Confronté à de telles pressions, menaces, accusations et injures, et des manœuvres de bas étage, je me vois dans l'obligation, dans le respect de ma déontologie, de mettre un terme à ma mission», poursuit l’avocat, qui depuis mi-janvier, d'un commun accord, ne représente plus la fille de l’acteur, Anouchka Delon, dont il défendait les intérêts jusqu'alors.

«J'ai fait ce que j'avais à faire en signalant au procureur de la république les effets délétères de l'arrêt de son traitement que ses fils reconnaissent avoir stoppé sans aucun avis médical sérieux. Il appartient maintenant au procureur de la République de faire ce qu'il y a lieu de faire pour protéger Monsieur Alain Delon et préserver sa santé», conclut l’avocat, qui selon l’AFP a annoncé envisager «une plainte pour faux et usage de faux, si Alain Delon n'a pas compris ce qu'il a signé».

L'acteur Alain Delon, 88 ans, est très affaibli depuis son AVC en 2019 et souffre d'un cancer.