César 2024 : Juliette Binoche, Diane Krüger, Dany Boon... Voici les artistes qui présenteront la 49e cérémonie

Si la 49e cérémonie des César, qui se tiendra le 23 février prochain, sera présidée par la comédienne et réalisatrice Valérie Lemercier, une pléiade de stars se succèderont pour animer cette grand-messe du cinéma.

Ce n’est pas un mais plusieurs maîtres de cérémonie qui animeront la prochaine cérémonie des César, qui se tiendra le 23 février sur la scène de l’Olympia, à Paris. Selon un communiqué de l’académie publié ce vendredi 26 janvier, cette prestigieuse soirée, qui sera retransmise en clair, en direct et en exclusivité sur Canal+, verra la présence d’une quinzaine d’acteurs et de personnalités pour présenter cette grand-messe du 7e art et remettre les prix tant attendus. Un show collectif.

Cette année encore, impossible de faire un choix : découvrez les Maîtresses et Maîtres de Cérémonie qui présenteront la soirée des #César2024, le 23 février à 20h45 en clair, en direct et en exclu sur @canalplus ! pic.twitter.com/aYloiOM4ov — Académie des Arts et Techniques du Cinéma. (@Les_Cesar) January 26, 2024

Parmi eux, Juliette Binoche, Dany Boon, Benoît Magimel, Ariane Ascaride, Diane Krüger, Ana Girardot, Dali Bensallah, Audrey Diwan, Paul Mirabel, Jean-Pascal Zadi, ou encore Bérénice Bejo. On notera également la venue de jeunes talents récemment couronnés, à l’instar de Nadia Tereszkiewicz («Les amandiers») et Bastien Bouillon («La nuit du 12»), respectivement sacrés meilleur espoir féminin et masculin l’an dernier.

L’humoriste Jamel Debbouze décernera, de son côté, un César d’honneur à Agnès Jaoui. En ce qui concerne le réalisateur Christopher Nolan, on ne sait pas encore qui aura la joie de lui remettre cette récompense.