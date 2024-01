«À couteaux tirés 3» : le tournage du film avec Daniel Craig programmé pour la fin de l'année 2024

Selon le site américain Deadline, le tournage du troisième volet de la saga «À couteaux tirés» est prévu pour débuter fin 2024. C’est Rian Johnson qui se trouvera, une nouvelle fois, derrière la caméra. Avec Daniel Craig dans le rôle du détective Benoit Blanc.

Un mystère vient de s’éclaircir. Après le succès des deux précédents films, et la confirmation qu’un troisième volet allait voir le jour, les fans étaient impatients d’en savoir un peu plus à propos de la mise en production de ce dernier. C’est désormais chose faite, puisque le site américain Deadline vient de confirmer que le tournage de «À couteaux tirés 3» était programmé pour la fin de l’année 2024, avec Rian Johnson à la réalisation. Et toujours Daniel Craig dans le rôle du détective Benoit Blanc.

Si les deux précédents films affichaient un casting impressionnant – avec notamment Ana de Armas, Chris Evans, Kate Hudson, Edward Norton, Jamie Lee Curtis ou encore Janelle Monae – aucun nom n’a été dévoilé concernant le générique de ce troisième volet. Dont on ne sait pas grand-chose. Dans un entretien avec le site américain The Wrap en octobre dernier, Rian Johnson avait donné de maigres indices sur le film, dont la production a été ralentie par les mouvements de grève à Hollywood.

«Tout avance tranquillement. Je ne pouvais évidemment pas travailler pendant la grève, mais c’est terminé aujourd’hui. Je me suis plongé tête baissée dans le projet, qui avance. J’ai les prémisses de l’histoire, j’ai le cadre, j’ai l’idée de ce que doit être le film dans ma tête. Il ne reste plus qu’à écrire le tout», avait-il déclaré. À noter que les deux premiers films sont accessibles sur Netflix.