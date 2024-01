«Dune : Deuxième partie» : Timothée Chalamet et Austin Butler s'affrontent en duel dans un nouveau teaser

Warner Bros. a dévoilé un nouveau teaser de «Dune : Deuxième partie» via son compte officiel sur X (ex-Twitter). On peut y apercevoir Timothée Chalamet et Austin Butler s’affrontant en duel. Le film est attendu en salle le 28 février prochain.

Personne n’est prêt. Les jours passent, et les fans savent qu'ils se rapprochent inexorablement de la date de sortie de «Dune : Deuxième partie», programmée pour le 28 février prochain en France. Un mois après avoir dévoilé une nouvelle bande-annonce du film de Denis Villeneuve, Warner Bros. a publié un court teaser sur son compte X officiel, dans lequel on peut découvrir des images inédites de l’affrontement entre Paul Atreides, incarné par Timothée Chalamet, et le redoutable Feyd-Rautha Harkonnen, joué par Austin Butler, qui sera son principal rival dans ce deuxième volet.

Suite du film sorti en 2021, «Dune : Deuxième partie» suivra Paul, qui est désormais uni à Chani et aux Fremen pour se rebeller contre les forces impériales responsables de la mort de son père, et la chute de sa famille. Hanté par des prémonitions, le jeune homme va devoir choisir entre l’amour de sa vie et le destin de l’univers.

Aux États-Unis, une poigné de journalistes et d’influenceurs privilégiés ont pu découvrir les 10 premières minutes du film. Tous sont unanimes pour dire que «Dune : Deuxième partie» s’annonce comme une œuvre majeure. «Nous avons vu une nouvelle bande-annonce et la scène complète de Paul chevauchant un ver des sables pour la 1ère fois. Cela ressemble déjà à un chef-d’œuvre. Je ne peux plus attendre !», a confié l’un d’eux sur X.