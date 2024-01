Michael Jackson : quel acteur incarnera le père de la star dans le biopic ?

Alors qu’il vient d’être nommé aux Oscars, Colman Domingo tournera dans le biopic consacré à Michael Jackson. L’acteur prêtera ses traits au père de la star disparue, Joe Jackson.

Si l’on savait que Jaafar Jackson avait été choisi pour incarner son oncle, Michael Jackson, dans le biopic sur le roi de la pop, on a appris, jeudi 25 janvier, le nom de l'acteur qui se glissera dans la peau du père du chanteur disparu tragiquement le 25 juin 2009, à seulement 50 ans.

Il s’agira de l’Américain Colman Domingo, âgé de 54 ans, qui vient par ailleurs de décrocher une nomination aux Oscars pour sa performance dans la peau du militant Bayard Rustin, dans le drame éponyme qui sortira en novembre prochain sur Netflix.

«Je suis ravi de faire partie d'un film qui explore à la fois l'âme complexe du légendaire Michael Jackson ainsi que son impact sur la musique et la culture en tant qu'icône mondiale. Non seulement j'ai la chance d'avoir un personnage riche, complexe et imparfait à incarner, mais j'ai également une place au premier rang pour assister à l'incroyable transformation de Jaafar», a-t-il expliqué. Des propos relayés par plusieurs médias, dont Variety.

Dirigé par le réalisateur d'Equalizer, Antoine Fuqua, le biopic est attendu sur les écrans français le 16 avril 2025.