Justin Timberlake : les fans de Britney Spears vengent leur idole en sabordant le retour du chanteur

Le dernier single de Justin Timberlake est sorti jeudi 25 janvier 2024. Les admirateurs de Britney Spears, toujours contrariés du comportement du chanteur avec leur artiste préférée pendant leur idylle, ont décidé de saboter le retour musical du danseur.

Les fans de Britney Spears sont très dévoués à leur chanteuse préférée. Alors que Justin Timberlake est en pleine promotion de son nouveau titre intitulé «Selfish», les admirateurs de la chanteuse ont décidé de propulser la chanson du même nom de leur idole. Un jour après la sortie du titre de l’ancien membre du boysband N’Sync, la chanson de Britney Spears, datant pourtant de 2011, atteignait ainsi la première place du classement des meilleures chansons d’iTunes.

La raison qui a poussé les groupies de l’interprète de «Baby One More Time» à saborder le retour musical de Justin Timberlake est imprimée sur les pages des mémoires de la chanteuse, intitulées «The Woman in Me». Dans l’ouvrage, Britney Spears revient sur la romance qu’elle a eue avec Justin Timberlake entre 1999 et 2002. L’artiste y évoque le titre «Cry Me a River» de son ancien compagnon, qui raconte leur rupture. La chanteuse de 42 ans a écrit qu’elle se sentait trahie par le clip, dans lequel on aperçoit son sosie être infidèle à Justin Timberlake.

Les révélations de Britney

Britney Spears a également évoqué dans ses mémoires l'avortement qu’elle avait pratiqué alors qu’elle était encore en couple avec l’actuel époux de la comédienne Jessica Biel. «Justin n’était pas content quand je lui ai annoncé cette grossesse. Il a dit que nous n’étions pas prêts à avoir un bébé dans notre vie, que nous étions trop jeunes. Il ne voulait pas être père», s’est-elle souvenue dans son livre.

«The Woman in Me» est paru en octobre 2023, mais les admirateurs de la pop star des années 2000 n’ont pas encore digéré les révélations de leur chanteuse préférée. Ils en veulent toujours à Justin Timberlake. Si la sortie de «Selfish» a été torpillée, elle n'a pas été ruinée. En effet, en seulement deux jours, le titre a cumulé près de 2 millions de vues sur YouTube.