Oscars 2024 : les règles étranges imposées par Christopher Nolan aux acteurs sur les tournages

Alors que «Oppenheimer» est le grand favori des Oscars avec 13 nominations, Chistopher Nolan est connu pour imposer certaines règles étranges aux acteurs sur ses plateaux de tournage.

Un génie à l’œuvre. Acclamé pour ses talents de réalisateur, et grand favori de la prochaine cérémonie des Oscars avec 13 nominations pour «Oppenheimer», Christopher Nolan est connu pour sa rigueur et ses exigences extravagantes envers les acteurs pendant les tournages de ses films. Le cinéaste a une aversion pour les technologies modernes et ne possèdent pas, par exemple, de téléphone portable. «Je suis aisément distrait et je ne veux pas avoir accès à Internet à chaque fois que je m’ennuie», avait-il confié au site américain People en 2020.

Les règles imposées par Christopher Nolan sur les tournages de ses films concernent majoritairement trois points sensibles : l'usage du téléphone portable, les chaises, et les pauses pour se rendre aux toilettes. La première règle est probablement la plus facile à justifier, étant donné le pouvoir de distraction de ces appareils, et la nécessité d’être concentré à 100% – que ce soit les acteurs ou les équipes techniques – pour toutes les personnes impliquées. «Les téléphones sont devenus une énorme distraction, et les gens sont plus productifs sans. Au début, ça peut être difficile, mais cela leur permet vraiment de se concentrer sur ce qu’ils font », avait-il confié au site américain Esquire en 2017.

Le deuxième point concerne les chaises. Sur un tournage de Christopher Nolan, il est désormais de notoriété publique qu’aucune chaise n'est mise à disposition des comédiens. Début janvier, Cillian Murphy avait d’ailleurs plaisanté sur ce point au moment de recevoir le Golden Globes du meilleur acteur pour sa performance dans «Oppenheimer». «J’ai tout de suite compris en voyant le degré de rigueur, de concentration, d’engagement, et le manque total d’option pour les acteurs de s’asseoir que j’étais entre les mains d’un réalisateur visionnaire et d’un maître», avait-il lancé, provoquant un rire général de l’assemblée.

Des heures précises pour aller aux toilettes

En 2020, Anna Hathaway, qui a tourné avec lui «The Dark Knight Rises» et «Interstellar», avait expliqué au site Variety qu’il «n’autorisait pas les chaises, parce que son raisonnement est que, s’il y en a, les gens s’assoient, et que s’ils sont assis, ils ne travaillent pas». «Tu te sens privé de ton armure, ce qu’il fait intentionnellement», avait également indiqué Robert Downey Jr. sur l’absence de chaises sur le tournage de «Oppenheimer» à Variety.

La dernière exigence est probablement la plus surprenante : les pauses pour se rendre aux toilettes. Dans un entretien avec le site américain Collider, Cillian Murphy avait parfaitement résumé l’attitude du réalisateur qui, selon lui, n'a «aucune sympathie pour les pauses toilettes». Robert Downey Jr. et Emily Blunt, ses partenaires à l’écran dans «Oppenheimer», avaient confié au site américain Vanity Fair que Christopher Nolan fronçait les sourcils à chaque interruption liée au soulagement des besoins naturels. «C’est un conservateur de premier ordre», explique l’ancien interprète d’Ironman. Selon lui, Christopher Nolan prévoit deux moments précis dans la journée pour ce type de pauses : la première à 11h le matin, la seconde à 18h le soir.

Habitué des mega-productions hollywoodiennes, Robert Downey Jr. décrit l’ambiance qui règne sur le plateau de tournage d’un film de Christopher Nolan comme «monastique», où la concentration et la rigueur saturent l’atmosphère. Il souligne toutefois que Christopher Nolan reste malgré tout «hyper cool dans ce cadre sous contrôle». Car malgré toutes ces règles, les acteurs adorent travailler avec le cinéaste. Son talent et l’exigence dont il fait preuve permettent certainement d’expliquer cela.