Jennifer Lopez : la star va produire un film inspiré du dessin animé «Bob le bricoleur»

Jennifer Lopez va produire un film inspiré du célèbre dessin animé «Bob le Bricoleur». L’histoire se déroulera à Porto Rico.

«Peut-on le faire ? Oui, on peut !». Créée en 1999, la série télévisée pour enfants «Bob le Bricoleur» va faire l’objet d’une adaptation cinématographique. Et comme le rapporte plusieurs médias, dont la BBC, c’est le chanteuse et actrice Jennifer Lopez qui va produire le long-métrage.

On sait aussi que l’histoire rendra hommage à la culture des Caraïbes et à ses habitants, a annoncé la société Mattel, qui détient la licence de «Bob le Bricoleur» et souhaite redorer l'image de l'emblématique ouvrier en bâtiment après la carton en salles de «Barbie».

bob devient roberto

Dans ce film, le héros sera aux manettes d’un chantier de construction situé à Porto Rico, dont «J. Lo» est originaire. D’ailleurs, dans cette nouvelle aventure, l'associé de Zoé sera prénommé non pas Bob, mais Roberto. Le rôle principal sera confié à Anthony Ramos, le comédien et chanteur américain qui a notamment participé à la comédie musicale «Hamilton».

Le scénario sera écrit par le Colombien Felipe Vargas mais pour l’heure, le nom du réalisateur n’a pas été dévoilé.