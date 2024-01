Moi, moche et méchant 4 : la famille de Gru menacée dans la première bande-annonce

La première bande-annonce de «Moi, moche et méchant 4» vient d’être dévoilée par Universal Pictures et Illumination Entertainment. Attendu dès le 3 juillet dans les salles françaises, le film verra Gru et sa famille faire face à une nouvelle menace : Max le Mal.

Ils sont de retour. Les studios Universal Pictures et Illumination Entertainment viennent de publier la première bande-annonce du quatrième volet de «Moi, moche et méchant» dont la sortie en France est prévue pour le 3 juillet prochain. Les fans vont y découvrir la famille de Gru au grand complet, ainsi qu’un nouveau venu : Gru Jr. Un bébé adorable né de sa relation avec Lucy, et avec lequel la ressemblance saute aux yeux. Même si des tensions peuvent se ressentir entre père et fils.

Dans ce nouvel opus de la saga, Gru et sa famille vont se retrouver sous la menace d’un redoutable vilain : Max Le Mal et sa petite amie Valentina. Évidemment, les Minions seront de la partie et aideront Gru à protéger les siens. À la réalisation, on retrouve Chris Renaud, qui avait signé le deuxième film, et Patrick Delage. Le scénario est signé Mike White, le créateur de la série «The White Lotus», ce qui promet d’ajouter du piment à l’ensemble.

Au casting, la version originale comprend une pluie de stars : Steve Carrell, Kristen Wiig, Pierre Coffin, Will Ferrell, Sofia Vergara, Joey King, Stephen Colbert et Chloé Fineman. «Moi, moche et méchant 4» marque le retour de Gru après sept ans d’absence. Et les fans de la franchise, qui a remporté plus de 5 milliards de dollars de recettes à travers le monde (en comptant les spin-off avec les Minions), sont définitivement impatients de retrouver leurs personnages préférés.