Morrissey : le chanteur annule ses prochains concerts pour cause «d'épuisement physique»

Le chanteur britannique Morrissey a été contraint d’annuler plusieurs concerts pour cause «d'épuisement physique».

Morrissey doit lever le pied. Âgé de 64 ans, le chanteur britannique souffre «d'épuisement physique» et doit impérativement se reposer, a fait savoir le régisseur de son show sur Instagram, précisant qu’il ne retournera pas sur scène avant deux semaines.

Ainsi, ses deux shows prévus ce week-end en Californie ont été reportés. En tournée pour célébrer ses 40 ans de carrière, Steven Patrick Morrissey a également dû renoncer aux concerts qu’il devait donner dans quelques jours au Pérou, au Chili et en Argentine.

Membre fondateur du groupe mythique The Smiths, l'artiste est actuellement «sous surveillance médicale». En attendant de pouvoir retrouver son public, l’interprète du tube «I'm Throwing My Arms Around Paris» va rester à Zurich pour recharger ses batteries.