«Godzilla Minus One» devient le troisième film étranger le plus rentable de l'histoire au box-office américain

Le film japonais «Godzilla Minus One» continue de faire sensation dans les salles à travers le monde, et notamment aux États-Unis où il vient de dépasser «Parasite» pour devenir le troisième film étranger le plus rentable de l'histoire au box-office américain.

Rien ne l’arrête. Deux mois après sa sortie en salle – il a été programmé deux jours en France, du 7 au 8 décembre, avant de faire son retour pour deux semaines, du 17 au 31 janvier, au cinéma – le film japonais «Godzilla Minus One» a réussi l’exploit de dépasser les 100 millions de dollars (un peu plus de 92 millions d’euros) de recette à travers le monde.

Aux États-Unis, où une version en noir et blanc a été également proposé au public sous le titre «Godzilla Minus One/Minus Color», le long métrage de Takashi Yamazaki rencontre un tel succès qu’il vient de dépasser «Parasite» pour devenir le troisième film étranger le plus rentable de l'histoire au box-office américain avec 55 millions de dollars de recettes (contre 53,3 millions pour le film multi-oscarisé de Bong Joon Ho sortie en 2019).

un succès inattendu

À ce rythme, il n’est pas exclu qu’il parvienne à doubler «La Vie est Belle» de Roberto Benigni qui, en 1997, avait cumulé 57,6 millions de recettes sur le territoire américain. La première place occupée par «Tigre et Dragon» (2000) et ses 128 millions de dollars de recettes semble toutefois intouchable.

«Nous ne pensions pas que ce serait un tel carton, pour être honnête. En plus de l’extrême popularité du nom de Godzilla, le film a bénéficié d’une compétition en salle amoindrie en raison de la grève à Hollywood», a expliqué humblement Hiroyasu Matsuoka, le patron du studio japonais Toho, au site américain The Hollywood Repoter. «Et la montée en puissance des plate-formes de streaming ont contribué à faire accepter la lecture des sous-titres et des contenus non-américains auprès d’une plus large audience», a-t-il ajouté.