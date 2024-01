Hamnet : Paul Mescal va incarner Shakespeare dans le prochain film de Chloé Zhao

Incontournable à Hollywood ces dernières années, l’acteur irlandais Paul Mescal incarnera William Shakespeare dans le prochain film de Chloé Zhao «Hamnet», adaptation du roman éponyme de Maggie O’Farrell publié en 2020.

L’inspiration par la douleur. Paul Mescal incarnera le célèbre dramaturge britannique William Shakespeare dans «Hamnet», le film de Chloé Zhao adapté du roman éponyme de Maggie O’Farrell publié en 2020 centré sur le deuil de l’auteur et de son épouse, Agnes, après le décès de leur fils, Hamnet, à l’âge de 11 ans en 1596. L’histoire suivra en toile de fond la création de la pièce «Hamlet» par l'auteur endeuillé. Un projet auquel le comédien se dit impatient de participer.

«Ce livre – c’est juste dévastateur. Je suis impatient. Si je disais à une version plus jeune de moi-même que je tournerais ce film cette année, je n’arriverais pas à y croire (…) Chloé est une personne avec laquelle il me tarde de travailler, et de découvrir ce qui se cache dans la tête de ces personnages», a-t-il confié vendredi dernier dans une interview avec le site américain Vogue.

Révélé au grand public dans la série «Normal People», Paul Mescal est devenu, à 27 ans, un des acteurs les plus en vue à Hollywood. Il a notamment brillé au générique du film «Aftersun», ainsi que dans «Foe» et «All of Us Strangers». En 2024, il tiendra le rôle principal dans «Gladiator 2», la suite du film de Ridley Scott sortie en 2000 avec Russell Crowe en tête d’affiche. Sortie prévue le 20 novembre 2024.