Supergirl : on connait la comédienne qui va incarner la cousine de Superman

C’est sur Instagram que James Gunn a confirmé le casting de la comédienne australienne Milly Alcock, récemment aperçue dans la série «House of the Dragon», pour incarner la cousine de Superman, Kara Zor-El, dans le film «Supergirl : Woman of Tomorrow».

Une nouvelle aventure commence. Finaliste pour incarner Kara Zor-El, la cousine de Superman, dans le film «Supergirl : Woman of Tomorrow» avec Emilia Jones et Meg Donnelly, la comédienne australienne Milly Alcock vient officiellement de décrocher le rôle, rapporte le site américain Deadline. Une nouvelle confirmée dans la foulée par James Gunn, le patron de DC Studios, via son compte Instagram où il confirme avoir découvert l’actrice dans la série «House of the Dragon» dans laquelle elle incarnait le rôle de Rhaenyra Targaryen.

«C’est juste. Milly est une jeune actrice incroyablement talentueuse, et je suis très excité à l’idée de la voir rejoindre le DCU. Oui, je l’ai découvert dans ‘House of the Dragon’ mais j’ai été époustouflé par ses différentes auditions et ses tests à l’écran pour Supergirl. Elle incarne Kara comme envisagée par Tom King, Bilquis Evely, et Ana Nogueira», écrit-il. Pour rappel, le film intitulé «Supergirl : Woman of Tomorrow» sera adapté du comics éponyme de Tom King et Bilquis Evely publié en 2022, et promet d’être beaucoup plus sombre que les précédentes versions de l’héroïne.

«Dans notre version, nous verrons la différence entre Superman, qui a été envoyé sur Terre et a été élevé par des parents aimants depuis sa plus tendre enfance. Alors que Supergirl a été élevée sur un morceau de caillou, un bout de la planète Krypton, et a vu mourir ou être tués de manière horrible tous ses proches pendant les 14 premières années de sa vie. Avant de venir sur Terre à son adolescence. Elle est beaucoup plus hardcore, et elle est très éloignée de la Supergirl que nous avions l’habitude de voir», avait expliqué James Gunn en janvier 2023, quelques mois seulement après sa nomination à la tête de DC Studios.

Pour le moment, aucun réalisateur n’est attaché au projet. La scénariste Ana Nogueira aura la responsabilité de signer le scénario. Aucune date de sortie pour n’a été dévoilée pour «Supergirl : Woman of Tomorrow», mais selon la rumeur, l’héroïne devrait faire sa première apparition à l’écran lors d’un caméo dans un autre film du DCU, à la manière du Spider-Man incarné par Tom Holland dans «Captain America : Civil War» chez Marvel.