Beatles : l'unique tableau peint par le groupe mythique vendu aux enchères

L’unique tableau connu peint par les Beatles, «Images of a Woman», sera mis aux enchères ce jeudi 1er février à New York.

Près de six décennies après avoir été peint par les Beatles, «Images of a woman» va être mis aux enchères, ce jeudi 1er février, par Christie’s à New York. Ce tableau, considéré comme le seul connu peint par les Fab Four, avait été réalisé au cours d’une période compliquée pour le groupe.

En effet, quand les Beatles ont débarqué le 29 juin 1966 à Tokyo pour une série de concerts, ils étaient menacés de mort par des nationalistes japonais, qui les considèraient comme les emblèmes d’une culture occidentale trop envahissante.

Le groupe a alors été confiné pendant la quasi-totalité de la tournée de cinq jours dans une somptueuse suite de l'hôtel Hilton de Tokyo. Pour tromper l’ennui, ils ont décidé d’utiliser le matériel artistique - notamment des pinceaux en bois, des aquarelles et des huiles - qui leur avait été envoyé en cadeau, et se sont mis ainsi à peindre sur une feuille de papier d'art japonais au milieu de laquelle ils ont disposé une lampe pour s'éclairer.

Ils apposeront d’ailleurs chacun leur signature dans l’espace circulaire où était posé le luminaire.

Le tableau est estimé entre 400.000 et 600.000 dollars. Il est vendu dans le cadre d’un lot intitulé «The Exceptional Sale», qui comprend d’autres objets ayant appartenu à des icônes tels un gilet en crochet doré de Janis Joplin et une guitare Gretsch d'Elvis Presley.

«La folie des Beatles continue sur le marché, nous le constatons décennie après décennie», a déclaré pour la BBC Casey Rogers, responsable des ventes pour The Exceptional Sale et vice-président senior de Christie's. En témoigne notamment la vente en 2009 de la peau de batterie de la couverture de l'album du Lonely Hearts Club Band du Sgt Pepper pour plus d'un million de dollars ou d'un piano de John Lennon pour 800.000 euros en 2019.