Michael Jackson : quelle actrice jouera la mère de la star dans le biopic ?

L'actrice américaine Nia Long incarnera la matriarche dans le biopic sur Michael Jackson. Intitulé «Michael», ce long-métrage sortira sur les écrans français le 18 avril 2025.

Un casting cinq étoiles. Alors que le tournage du biopic sur la vie de Michael Jackson, intitulé «Michael», a débuté le 22 janvier dernier, la comédienne Nia Long a rejoint la distribution du film, au côté de Colman Domingo dans la peau de Joe Jackson, le défunt chef du clan.

Nia Long, qui s'est distinguée dans «You People» sur Netflix l'année dernière, interprétera le rôle de Katherine Jackson, la mère du roi de la pop, a annoncé Lionsgate ce mardi 30 janvier.

«Katherine Jackson est un incroyable pilier de force et de grâce pour toute la famille Jackson. (...) Je suis honorée de porter sa voix à l'écran et de partager l'histoire de Michael Jackson avec le public du monde entier», a déclaré l’actrice.

Katherine, le cœur de la famille Jackson

Dans un communiqué, le réalisateur Antoine Fuqua, connu pour avoir dirigé «The Equalizer» en 2014, a fait part de sa joie de «collaborer avec elle pour raconter l'histoire de Katherine Jackson : une femme qui a été la pierre angulaire, le roc et le cœur de la famille Jackson à travers ses moments les plus glorieux et ses périodes les plus tumultueuses».

Le long-métrage met en vedette Jaafar Jackson, le neveu de Michael Jackson, dans le rôle de l'icône de la musique. Quant à Juliano Krue Valdi, l'acteur de 9 ans sera une version jeune de la pop star.