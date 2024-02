Bradley Cooper dévoile le nom de l'acteur qui a changé le cours de sa carrière

Au cours d’une conversation organisée en marge des SAG Awards, Bradley Cooper a confié avoir été profondément influencé par un acteur sur le tournage de «Serial noceurs» en 2005, en raison de sa liberté créative.

Une leçon qu’il n’a jamais oubliée. Invité à participer à une conversation entre acteurs, organisée en marge de la cérémonie des SAG Awards, Bradley Cooper a rendu un hommage appuyé – et inattendu – à Vince Vaughn qui, selon lui, a changé le cours de sa carrière pendant le tournage du film «Serial noceurs» en 2005. Ce dernier y joue le rôle de Jeremy qui, avec son ami John (Owen Wilson), s’invitent dans des mariages où ils ne sont pas conviés. Bradley Cooper, qui était jusqu’alors habitué au rôle de «gentil», y incarne Sack, le fiancé détestable d’une jeune femme dont John va tomber amoureux.

Pour Bradley Cooper, 49 ans, voir Vince Vaughn, 53 ans, prendre des risques pendant les prises sans avoir peur d’échouer ou de se tromper a été un moment déterminant dans sa carrière. «Regarder Vince Vaughn… ce type dur et massif, le plus drôle, le plus vif. J’étais en admiration devant cet être humain, cet homme qui échouait, qui était prêt à tout tenter. À un moment, il était juste en train de baragouiner, pris dans le moment, en train d’essayer de faire cette chanson. J’ai adoré voir ça, mais clairement, ça ne fonctionnait pas. Mais cela n’avait aucune importance. Nous étions tous là, à regarder cet artiste en train d’explorer dans un abandon le plus total. C’était comme un diamant traçant un sillon dans ma tête : ‘Voilà ! Cette liberté d’être absolument prêt à échouer’. Cela m’a changé à jamais», a-t-il confié.

Bradley Cooper a profité de cette discussion pour affirmer qu’il accepterait les yeux fermés de tourner dans un quatrième volet de «Very Bad Trip» si un tel proket devait voir le jour. «Je le ferais à la seconde. Juste parce que j’aime Todd (Phillips), j’aime Zach (Galifianikis), et j’aime Ed (Helms) tellement, que je le ferais», a-t-il indiqué.