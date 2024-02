Justin Timberlake annonce être entré en studio avec les NSYNC

Justin Timberlake a révélé qu’il travaillait en studio avec les membres du groupe NSYNC, le boys band qui l’a fait connaître dans les années 1990 et avec lequel il a signé, l’an dernier, un titre de la bande originale du film «Les Trolls 3».

Un nouveau projet musical pour un des boys band les plus emblématiques de la pop des années 1990 est en préparation. Invité ce mercredi du talk-show de Kelly Clarkson, Justin Timberlake a déclaré être entré en studio avec les membres de NSYNC – le groupe de pop qui lui avait fait connaître la célébrité sur la scène internationale en 1995.

«Nous sommes allés en studio», a-t-il annoncé, faisant référence à ses anciens camarades à savoir JC Chasez, Lance Bass, Joey Fatone et Chris Kirkpatrick. «Il se peut donc qu'il y ait un petit quelque chose dans le futur», a-t-il simplement fait savoir, sans préciser s’ils concoctaient la sortie d'un ou plusieurs singles.

Lors de l’enregistrement de la chanson «Better Place» pour la bande originale du film «Les Trolls 3» - pour laquelle les NSYNC s’étaient retrouvés l’an passé après vingt ans sans faire de musique ensemble - le chanteur avait constaté que, malgré le temps passé, l’alchimie était toujours la même entre eux. Si bien que les choses avaient repris «exactement où elles s’étaient arrêtées», a-t-il dit.

THE FORGET TOMORROW WORLD TOUR. More shows added. Tickets on sale Friday 2/2. #TFTWTOUR https://t.co/7weSxBeZXI pic.twitter.com/uq4ZUU37UD — Justin Timberlake (@jtimberlake) January 31, 2024

Le chanteur, qui a eu 43 ans ce 31 janvier, a par ailleurs récemment annoncé une nouvelle tournée américaine en solo – «The Forget Tomorrow World Tour» – sa première série de concerts en cinq ans. Ainsi que la sortie d’un nouvel album, «Everything I Thought It Was», le 15 mars prochain. Un nouvel opus précédé par le single «Selfish», son premier en solo depuis l'album «Man of The Woods» sorti en 2018. Un inédit dont les fans de son ex Britney Spears ont tenté de saboter le succès en remettant d’actualité une ancienne chanson de leur idole également intitulée «Selfish».