Le Seigneur des Anneaux : Ian McKellen révèle les noms des acteurs qui ont refusé le rôle de Gandalf

Inoubliable dans la peau de Gandalf dans la trilogie «Le Seigneur des Anneaux», Ian McKellen n’était toutefois par le premier choix pour le rôle. Qui aurait pu incarner le célèbre magicien à l’écran ? Voici les deux comédiens qui avaient les faveurs de la production.

L’opportunité d’une vie. Pour les fans de la trilogie «Le Seigneur des Anneaux», Ian McKellen restera à jamais l’incarnation parfaite de Gandalf dans l’adaptation cinématographique de l’œuvre de J.R.R. Tolkien par Peter Jackson. L’acteur britannique a toutefois rappelé, dans une interview avec le site américain Variety en septembre dernier, ne pas avoir été le premier choix de la production pour ce rôle qui aura profondément marqué sa carrière.

«Je ne pense pas que nous sommes toujours le premier choix. Je ne l’étais certainement pas pour Gandalf. Tony (Anthony) Hopkins a décliné le rôle. Sean Connery également, assurément. Ils sortent tous du bois désormais, et j’espère qu’ils se sentent un peu bêtes», a-t-il précisé. Acteur oscarisé à deux reprises (1992 et 2021), Anthony Hopkins ne s’est jamais exprimé sur les raisons de son refus.

D'autres acteurs évoqués

En décembre 2021, Mark Ordesky, un des patrons du studio New Line Cinema, avait révélé que Sean Connery n’avait pas ressenti de connexion particulière avec le personnage. «Nous avons proposé le rôle à Sean Connery, mais il a dit non. Nous avons attendu plusieurs années avant de connaître la raison de son refus, mais apparemment, il avait lu les livres, et ça ne lui parlait pas», avait-il précisé au site britannique The Independent.

D’autres comédiens avaient été évoqués par la production au moment de préparer le casting pour le rôle de Gandalf dans «Le Seigneur des Anneaux», notamment David Bowie («Furyo», «Labyrinthe»), Christopher Plummer («Révélations»), ou encore Sam Neill («Jurassic Park»). Plus amusant, Patrick Stewart, un ami proche de Ian McKellen avec lequel il tournera dans la saga «X-Men», avait été, lui aussi, considéré pour le rôle. Sans que leur amitié n'en pâtisse, fort heureusement.