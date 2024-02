Oscars 2024 : Margot Robbie sort du silence après son absence de nomination

Bien qu'elle n'ait pas reçu de nomination aux Oscars 2024 pour sa performance dans le rôle de «Barbie», Margot Robbie reste positive. «Il n'y a pas de raisons de se sentir triste quand on sait qu'on a autant de chance», a estimé la star, qui critique en revanche l’absence de nomination de la réalisatrice Greta Gerwig.

Pas rancunière. Alors que Margot Robbie n’a pas décroché de nomination dans la catégorie meilleure actrice aux Oscars 2024 au grand dam de ses fans et de ses co-stars, l’actrice a pris pour la première fois la parole, à l’occasion d’une projection spéciale mardi 30 janvier, a rapporté la presse américaine. Interrogée sur le snobisme des Oscars à son égard, elle a assuré qu’il «n'y a pas de raisons de se sentir triste quand on sait qu'on a autant de chance».

L’engouement du public suffit à l’actrice. «Les réactions des gens au film ont été la plus grande récompense de toute cette expérience», a-t-elle souligné. «Nous avons décidé de faire quelque chose qui changerait la culture, affecterait la culture, aurait simplement une sorte d’impact. Et c’est déjà fait, et dans certains cas, bien plus que nous n’aurions jamais imaginé. Et c’est vraiment la plus grande récompense que l’on puisse tirer de tout cela», a par ailleurs expliqué la comédienne de 33 ans.

Greta Gerwig aurait mérité une nomination

En revanche, l’actrice a désapprouvé l’absence de nomination de la réalisatrice Greta Gerwig. «Évidemment, je pense que Greta devrait être nommée réalisatrice», a-t-elle déclaré. «Ce qu’elle a fait est une chose unique dans sa carrière et dans sa vie», considère ainsi Margot Robbie. A défaut de concourir dans la catégorie meilleure réalisatrice, Greta Gerwig peut cependant déjà se consoler puisqu’elle sera en mai prochain la première cinéaste américaine à présider le jury du festival de Cannes pour sa 77e édition.

Film le plus rentable de l’année, «Barbie» a toutefois décroché huit nominations aux Oscars. Le long métrage de Greta Gerwig est notamment en lice pour l’Oscar du meilleur film, du meilleur scénario adapté et des meilleurs costumes. Il a également décroché deux nominations pour la chanson originale.

Ryan Gosling et America Ferrera sont, quant à eux, respectivement en course pour l’Oscar de l’acteur et de l’actrice dans un second rôle.

Ryan Gosling a d’ailleurs pris la parole pour exprimer sa déception en fin de semaine dernière face à l’absence de nominations de Margot Robbie et de Greta Gerwig. «Il n'y a pas de Ken sans Barbie, et il n'y a pas de film Barbie sans Greta Gerwig et Margot Robbie, les deux personnes les plus responsables (du succès) de ce film historique et mondialement célébré», avait fait savoir ce dernier, mécontent.