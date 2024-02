Brad Pitt : l'acteur jouera dans le nouveau film de Quentin Tarantino

Après «Inglourious Basterds» et «Once Upon a Time... in Hollywood», Brad Pitt va tourner sous la direction de Quentin Tarantino pour la troisième fois. «The Movie Critic» pourrait être le dernier film du réalisateur.

Jamais deux sans trois. Pour ce qui s’annonce comme son ultime réalisation, «The Movie Critic», Quentin Tarantino dirigera Brad Pitt, lequel pourrait tenir le rôle principal, selon le média américain Deadline. Les deux hommes se connaissent bien et ont déjà tourné ensemble «Inglourious Basterds» (2009) et «Once Upon a Time... in Hollywood» (2019), long-métrage qui a valu à l’ex d’Angelina Jolie l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle.

Lors de sa venue au Festival de Cannes en mai dernier, le réalisateur qui n’a dévoilé que peu de détails sur cette production, a simplement précisé que l’action se déroulerait en 1977, en Californie. Le film se concentrerait sur l’histoire d’un homme qui «a vraiment vécu mais n’a jamais vraiment été célèbre», et qui «écrivait des critiques de cinéma pour une revue porno».

Réalisateur incontournable depuis près de trente ans, Quentin Tarantino a souvent répété son souhait de réaliser 10 films avant de se retirer de la profession avant ses 60 ans (qu’il a fêté le 27 mars dernier). Un chiffre qu’il atteindra avec «The Movie Critic», long-métrage qu’il devait commencer à tourner cet automne, mais qui a été retardé en raison de la grève à Hollywood.