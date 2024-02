Carl Weathers, connu pour son rôle d'Apollo Creed dans «Rocky», est décédé

Mondialement connu pour son rôle d'Apollo Creed dans la saga «Rocky», l'acteur américain Carl Weathers est décédé ce mardi 30 janvier à l'âge de 76 ans.

Hollywood est en deuil. Carl Weathers, l'acteur américain qui a connu la gloire mondiale pour son rôle d'antagoniste, puis de soutien, dans la saga «Rocky» est décédé à l'âge de 76 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué transmis au média américain Deadline.

«Nous sommes profondément attristés d'annoncer le décès de Carl Weathers, mort paisiblement dans son sommeil», a annoncé sa famille dans ce communiqué transmis à la presse.

Un rôle emblématique : Apollo Creed

«Carl était un être humain exceptionnel qui a vécu une vie extraordinaire. Grâce à ses contributions au cinéma, à la télévision, aux arts et aux sports, il a laissé une marque indélébile et est reconnu dans le monde entier et à travers les générations», ont ajouté ses proches.

Connu par toute une génération pour avoir fait face, avant de se tenir aux côtés de Sylvester Stallone dans les quatre premiers films de la saga «Rocky», Carl Weathers a su se réinventer en incarnant le rôle de Greef Karga, leader de chasseurs de primes dans la série liée à l'univers de Star Wars, «The Mandalorian».

L'acteur américain a également connu une courte carrière en NFL, la ligue nord-américaine de football américain, disputant huit matchs au début des années 1970 chez les Raiders d'Oakland, désormais installés à Las Vegas.