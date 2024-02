Grammy awards : quel est l'artiste le plus titré ?

Alors que la 66e cérémonie des Grammy Awards se déroulera ce dimanche à Los Angeles, Queen B détient, depuis l’année dernière, le record de l’artiste la plus primée.

Une artiste au top. Depuis la création des Grammy Awards en 1958, de nombreux artistes ont été récompensés. Mais certains ont tiré leur épingle du jeu, cumulant au fil des années une flopée de prix. Et l’artiste à avoir décroché le plus de statuettes est une femme. Il s’agit de Beyoncé, qui l’année dernière est devenue l’artiste la plus primée dans l’histoire des Grammy Awards.

Queen B a remporté 32 gramophones

Avec quatre nouveaux prix en 2023, Queen B cumule à elle seule 32 Grammy, décrochés au cours de ses 25 ans de carrière. Un total qui lui a permis d’entrer dans l’histoire et de détrôner son prédécesseur : le chef d'orchestre Georg Solti, lauréat de 31 gramophones.

Beyoncé a remporté ses deux premiers Grammy en 2001 - meilleure chanson R’n’B et meilleure performance R'n'B en duo ou en groupe - avec les Destiny's Child pour leur titre «Say my name».

Malgré un palmarès historique, l'artiste n'a toutefois jamais décroché le Grammy du meilleur album, l'une des récompenses les plus convoitées. Avec 88 nominations, Beyoncé est également l'artiste la plus nommée des Grammy Awards, ex-aequo avec son époux Jay-Z.

Le trompettiste et compositeur Quincy Jones arrive de son côté à la troisième place des artistes les plus titrés avec 28 récompenses. Le chef d'orchestre français Pierre Boulez figure quant à lui en cinquième position, en totalisant pas moins de 26 statuettes.