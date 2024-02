Justine Triet : ce contrat que la réalisatrice d'Anatomie d'une chute vient de signer avant les Oscars

Alors que son film «Anatomie d'une chute» rencontre un incroyable succès public et critique, la Française Justine Triet vient de signer avec l'une des agences de talents les plus puissantes d'Hollywood.

Sa conquête des Etats-Unis se poursuit. Alors qu’elle a obtenu cinq nominations à la prochaine cérémonie des Oscars pour son film «Anatomie d’une chute», Justine Triet vient de signer un contrat avec la Creative Artists Agency (CAA), l’une des agences d’artistes les plus célèbres et les plus influentes à Hollywood. Une information rapportée jeudi 1er février par plusieurs médias américains, dont Variety.

Cette prestigieuse agence représente de grands noms du cinéma comme Kate Winslet, Brad Pitt, Meryl Streep, Tom Cruise, George Clooney, Natalie Portman, Zac Efron, Zendaya ou Leonardo DiCaprio, ainsi que des stars de la musique telles que Justin Bieber ou Selena Gomez. Après son sacre pour «Portrait de la jeune fille en feu», Adèle Haenel, qui avait été choisie en 2020 pour intégrer l’académie des Oscars, avait elle aussi signé avec CAA.

Depuis sa Palme d’or au Festival de Cannes en mai dernier, Justine Triet ne cesse d’enchaîner les nominations et les récompenses (Golden Globes, Bafta...) grâce à «Anatomie d’une chute». Le drame judiciaire sera en lice dans pas moins de cinq catégories, dont meilleur film, meilleure réalisation et meilleure actrice pour la comédienne allemande Sandra Hüller, lors de la 96e édition des Oscars qui se tiendra le 10 mars prochain, à Los Angeles.