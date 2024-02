Rock en Seine 2024 : dates, têtes d'affiche, billetterie... Tout ce que l'on sait

L'électrique groupe de rock Gossip est ce jeudi 1er février venu s'ajouter à la belle liste des artistes - dont Lana Del Rey, The Offspring, PJ Harvey, Massive Attack - qui se produiront fin août 2024 à Rock en Seine dans le Domaine de Saint-Cloud.

Déjà très alléchante, l'affiche est désormais irrésistible. Rendez-vous incontournable de la fin du mois d'août, Rock en Seine a ce 1er février levé le voile sur une nouvelle partie de sa programmation 2024, et les fans de rock vont être aux anges.

THIS IS IT Il est temps de t’annoncer la suite de la programmation qui va embellir notre été !





21, 22, 23, 24 & 25 août 2024

https://t.co/75XSrOFcro pic.twitter.com/99kIPwXIId — Rock en Seine (@rockenseine) February 1, 2024

De retour après douze ans d'absence discographique, Gossip fait maintenant partie du line-up. Les festivaliers pourront donc compter sur l'énergie survoltée de la bête de scène Beth Ditto et de la batteuse Hannah Blilie. Célèbre dans les années 2000 avec des tubes comme «Heavy Cross», le trio américain revient cette année avec l'album «Real Power» prévu pour le 22 mars. Un carton annoncé puisqu'il est produit par Rick Rubin, gourou de la pop derrière certains des succès des Red Hot Chili Peppers, Jay-Z, ou encore Shakira.

The Last Dinner Party, quintet féminin britannique, fait aussi partie des nouvelles annonces de la 21e édition de Rock en Seine. C'est une des dernières sensations en date du rock indépendant, avec un premier album «Prelude to ecstasy» sorti ce 2 février.

Les organisateurs du festival Rock en Seine, qui devait à l'origine commencer le 22 août, avaient déjà le 8 décembre dernier fait une belle surprise en annonçant que l'édition 2024 se déroulerait dès le 21 août (soit plus tôt que prévu) pour accueillir une artiste rare : Lana Del Rey.





On ne pouvait pas mieux commencer l’année Les billets pour la journée du 21 août sont désormais épuisés #RES24 pic.twitter.com/KEZWdHpOR1 — Rock en Seine (@rockenseine) January 8, 2024

Les nineties à l'honneur

D'autres artistes d'exception avaient par ailleurs déjà été annoncés précédemment, dont des icônes des années 1990 que sont la rockeuse britannique PJ Harvey et Massive Attack, le groupe phare de la musique trip-hop en deuil de son guitariste Angelo Bruschini, décédé en octobre dernier.

.@PJHarveyUK • dimanche 25 août 2024





En octobre dernier, ses deux concerts à l’Olympia ont été de véritables moments magiques. Il semble que la combinaison de son dernier album et de ses classiques ait créé une atmosphère vraiment spéciale.



https://t.co/75XSrOFcro pic.twitter.com/0mk3WVNbXl — Rock en Seine (@rockenseine) January 10, 2024

.@MassiveAttackUK samedi 24 août 2024





Présents dès la toute première édition de Rock en Seine en 2003, les Anglais 3D et Daddy G, héros du mouvement trip-hop, en sont devenus des habitués et nous font l’honneur d’une quatrième participation



https://t.co/75XSrOFcro pic.twitter.com/iGZOS9WL7P — Rock en Seine (@rockenseine) January 5, 2024

Foncièrement rock mais pas que

Le domaine national de Saint-Cloud sonnera cette année résolument très rock avec les vétérans The Offspring, les explosifs The Hives, le duo d'orfèvres The Kills ou encore Måneskin, le jeune groupe italien qui avait remporté l'Eurovision en 2021.

Fraaaance We have a hottt rendez-vous this summer!! Get ready for the @rockenseine festival, we’re playing on August 22 Grab ur tickets from Dec. 1st https://t.co/jngW0mtlJJ pic.twitter.com/FZBsnRpaFO — MåneskinOfficial (@thisismaneskin) November 29, 2023

Le rock expérimental de The Smile, projet parallèle de Thom Yorke et Jonny Greenwood, tous deux échappés du mythique groupe Radiohead, sera lui aussi sûrement très plébiscité.

The Smile will play @rockenseine on August 25th, 2024. Tickets on sale this Friday: https://t.co/PotdXUgE7R pic.twitter.com/501gnkLiWA — The Smile (@thesmiletheband) November 29, 2023

Les musiques électroniques seront également bien présentes et défendues par des pointures : James Murphy à la tête de son LCD Soundsystem ou encore Soulwax. Sans oublier la relève, avec Fred Again.

La chanson française ne sera elle non plus pas oubliée, et de belle manière représentée par Zaho de Sagazan, révélation de 2023.

.@zahodesagazan • dimanche 25 août 2024



Son premier album, La Symphonie des éclairs, a été l’un des triomphes de 2023 Elle revient nous faire chavirer, deux ans après une prestation incroyable qui n’était pas passée inaperçue ! #RES24



https://t.co/75XSrOFcro pic.twitter.com/9xcEXrcBPx — Rock en Seine (@rockenseine) January 29, 2024

L'édition 2024 de Rock en Seine aura donc finalement lieu du 21 au 25 août (au lieu du 22 au 25 comme initialement annoncé), et ce, comme à son habitude dans le domaine national de Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine. Malgré les Jeux olympiques et paralympiques qui se dérouleront l'été prochain à Paris, les organisateurs avaient confirmé que le festival se tiendrait bien fin août. A noter, à ce propos, que l’événement a reçu le label «Olympiade culturelle», initiative du ministère de la culture à l’occasion des JO, qui a pour objectif de faire dialoguer art et sport, à travers des propositions artistiques.

La billetterie de la 20e édition est ouverte depuis le 1er décembre, avec à cette date-là des billets à 75 € en «early bird» pour un pass 1 jour et jusqu'à 219 €, le pass 4 jours.

Rock en Seine avait attiré 144.000 festivaliers en 2023, édition marquée par une soirée d'ouverture 100% féminine autour de la mégastar Billie Eilish.