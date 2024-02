Cocorico : 3 choses à savoir sur cette comédie avec Didier Bourdon et Christian Clavier

Attendu en salles ce mercredi 7 février, «Cocorico» compte Didier Bourdon et Christian Clavier au casting. Voici 3 choses à découvrir sur cette comédie française.

Une comédie sur les tests ADN

Dans la lignée de «Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?», «Cocorico» met en scène deux familles que tout oppose. Les Bouvier-Sauvage et les Martin se retrouvent au mariage de leurs enfants, lesquels ont décidé de leur offrir des tests ADN afin qu’ils en apprennent davantage sur l’origine de leurs ancêtres. Les résultats vont faire l’effet d’une bombe aussi bien dans le camp des aristocrates que chez les plus modestes. On ne peut s’empêcher de penser à «La vie est un long fleuve tranquille», sorti en 1988.

Un premier film pour le coscénariste des «Tuche»

Derrière cette comédie populaire, se cache Julien Hervé. Ancien auteur notamment des Guignols de l’info sur Canal+, le réalisateur est aussi le coscénariste des volets 2, 3 et 4 des «Tuche». Une saga avec Isabelle Nanty et Jean-Paul Rouve qui a cartonné au box-office. Julien Hervé a également collaboré à l’écriture d’«Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu» de Guillaume Canet, qui a attiré plus de 4,5 millions de spectateurs en salles. Avec «Cocorico», il passe pour la première fois derrière la caméra.

Le duo Clavier-Bourdon réuni pour la première fois à l’écran

S’ils sont tous deux habitués aux comédies à succès, Christian Clavier et Didier Bourdon ne s’étaient jamais donné la réplique au cinéma. C’est désormais chose faite avec «Cocorico», film dans lequel ils tiennent les rôles principaux. Le Jacquouille des «Visiteurs» et l’ancien «Inconnu» ont en revanche joué ensemble sur les planches en 2009, puisqu’ils partageaient l’affiche de l'adaptation de la célèbre pièce «La cage aux folles». «Clavier et Bourdon sont les De Funès et Bourvil d’aujourd’hui», a confié le cinéaste Julien Hervé à Ouest-France.