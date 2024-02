«Je n'aurais jamais pu accomplir ce que nous avons fait avec "Rocky" sans lui» : l'hommage émouvant de Sylvester Stallone à Carl Weathers

Au lendemain du décès de Carl Weathers, à l'âge de 76 ans, Sylvester Stallone a rendu un hommage émouvant à l'interprète d'Apollo Creed dans les quatre premiers volets de la franchise «Rocky».

«C'est une perte horrible», tels sont les mots de Sylverster Stallon lors de son hommage à Carl Weathers, son ami et partenaire à l'écran dans le célèbre «Rocky», au lendemain de sa mort ce jeudi 1er février, à l'âge de 76 ans.

«Nous avons perdu une légende hier. Ma vie a été changée à jamais pour le meilleur le jour où j'ai rencontré Carl Weathers» a partagé l’acteur dans une publication sur Instagram, accompagné d'une vidéo d'hommage émouvante.

Debout face à une peinture illustrant une scène de combat entre Rocky Balboa et Apollo Creed, probablement le dernier moment où les acteurs étaient ensemble sur le ring selon les déclarations de Sylvester Stallone, ce dernier a poursuivi son vibrant discours : «Je suis tellement déchiré que je n'arrive même pas à en parler. J'essaie juste de me retenir parce que Carl Weathers faisait partie intégrante de ma vie, de mon succès, de tout ce qui s'y rapporte».

L'interprète de Rambo a ensuite remercié Carl Weathers pour sa contribution indélébile à la saga «Rocky» : «Je n'aurais jamais pu accomplir ce que nous avons fait avec "Rocky" sans lui. Il était absolument brillant : sa voix, sa taille, sa puissance, ses capacités athlétiques, mais plus important encore, son cœur, son âme» a-t-il affirmé.

«Carl Weathers sera toujours une légende»

Le comédien âgé de 77 ans a conclu en déclarant : «Je ne l'oublierai jamais. Il était magique et j'ai eu tellement de chance de faire partie de sa vie. Alors Apollo, continue de frapper».

Arnold Schwarzenegger, qui a partagé l'affiche avec Carl Weathers dans «Predator», a également rendu hommage à un acteur «fantastique» et «formidable», sur son compte Instagram.

«Carl Weathers sera toujours une légende. (...) Nous n'aurions pas pu faire «Predator» sans lui. (...) Chaque minute passée avec lui - sur le plateau et en dehors - a été un pur bonheur. Il va me manquer et mes pensées vont à sa famille», a-t-il notamment déclaré.

Carl Weathers s'est fait remarquer dans le rôle de l'antagoniste dans le premier film «Rocky» en 1976, qui a gagné l'Oscar du meilleur film, ainsi que dans les suites «Rocky II» (1979), «Rocky III» (1982) et «Rocky IV» (1985). Au total, le comédien est apparu dans plus de 75 films et séries télévisées américaines au cours de sa carrière.