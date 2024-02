«The White Lotus » : un acteur accusé de soutenir Poutine évincé de la série

Milos Bikovic, qui devait figurer dans la troisième saison de la série «The White Lotus», a été évincé du casting, a indiqué la chaîne HBO dans un communiqué. Son rôle sera prochainement redistribué.

Quand la réalité rejoint la fiction. La chaîne de télévision américaine HBO a décidé de retirer l'acteur serbe Milos Bikovic de la distribution de la saison 3 de la série à succès «The White Lotus», en raison des accusations de l'Ukraine affirmant que le comédien soutient la guerre lancée par le président russe Vladimir Poutine.

«Nous avons décidé de nous séparer de Milos Bikovic, et son rôle sera redistribué», a déclaré un porte-parole de HBO dans un bref message transmis ce samedi 03 février à l'AFP, sans fournir davantage d’explications.

Le comédien de 36 ans a obtenu la nationalité russe le 24 février 2021, un an avant le début de l'invasion de l'Ukraine. En 2018, il avait été honoré par le président Vladimir Poutine pour sa contribution à la culture du pays.

Les autorités ukrainiennes ont récemment exprimé leur colère envers la chaîne pour leur choix : «HBO, ça ne vous dérange pas de travailler avec une personne qui soutient le génocide et viole le droit international ?», s'était insurgé le ministère ukrainien des Affaires étrangères sur X, (anciennement Twitter).

«une campagne ciblée»

Milos Bikovic a répliqué dans un message partagé sur les réseaux sociaux ce vendredi, suite à l'annonce de son renvoi de «The White Lotus», dénonçant «une campagne ciblée» visant à le faire évincer de la série.

«J'ai grandi dans un pays déchiré par la guerre. À l’âge de 11 ans, j’ai passé des jours et des nuits dans des abris pendant que mon pays et ma ville natale étaient bombardés», a-t-il déclaré en référence au conflit en ex-Yougoslavie. «Je ne pourrais jamais souhaiter une telle dévastation à qui que ce soit. Il y a de plus en plus de conflits actifs dans le monde entier. Chacun d'entre eux est différent. Tous déchirants», a-t-il ajouté, se désespérant du «triomphe de l’absurdité et la défaite de l’art».

«The White Lotus» est une satire grinçante sur l'hypocrisie des riches, qui a rencontré un grand succès populaire et critique. Elle a notamment été récompensée en janvier par l'Emmy Award du meilleur second rôle féminin dans une série dramatique pour Jennifer Coolidge.