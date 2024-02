Paris : ces 3 expériences immersives à tester en février

Voyage immersif au cœur de l'Égypte ancienne, plongée sensorielle dans l’une des églises les plus iconiques de Paris... Voici 3 expériences à tester dans la capitale pour en prendre plein les yeux et stimuler ses sens.

la plus spirituelle : «Luminiscence», à l'église Saint-Eustache

©Nicolas Duffaure/Luminiscence

Après avoir été présenté dans la cathédrale de Bordeaux, le spectacle immersif «Luminiscence» s’installe dans la monumentale église Saint-Eustache à l'occasion du 800e anniversaire de cette paroisse, voulue par François Ier. Le temps de cette expérience multisensorielle, les visiteurs pourront (re)découvrir l’architecture et les vitraux de l’édifice, sublimés par des projections vidéo à 360 degrés. Ce n’est pas tout. Le public pourra également prendre part à un parcours théâtral mettant à l’honneur les illustres personnages qui ont façonné la légende de Saint-Eustache. Parmi eux : Molière et Richelieu, qui ont été baptisés dans cette église, ainsi que Louis XIV, qui y a fait sa première communion.

«Luminiscence», Église Saint-Eustache, Paris 1er, du 16 février au 25 mai.

la plus dépaysante : «L’ÉGYPTE DES PHARAONS», À L'ATELIER DES LUMIÈRES

©Culturespaces / C. de la Motte Rouge

Les passionnés d’histoire pourront en prendre plein les yeux à l'Atelier des Lumières. Le célèbre centre d’art numérique présente «L’Égypte des pharaons. De Khéops à Ramsès II», une aventure qui mêle projections à 360 degrés, musique et jeux de lumières. Après une halte dans le désert et une balade le long du Nil, on assiste notamment à la construction des pyramides, bloc par bloc, et à la bataille de Qadesh, avant de faire étape dans la Vallée des rois et des reines qui abrite le fameux tombeau de Toutânkhamon et de Néfertari. De magnifiques bas-reliefs, des peintures, papyrus, bijoux, divinités et sphinx majestueux sont également projetés sur les murs et le sol de ce lieu emblématique.

«L’Égypte des pharaons. De Khéops à Ramsès II», Atelier des Lumières, Paris 11e, du 8 février au 5 janvier 2025.

La plus symbolique : «EN AMOUR», À LA PHILHARMONIE DE PARIS

©Adrien M & Claire B

De son côté, la Philharmonie de Paris inaugure «En amour», une expérience immersive et interactive pensée par la compagnie Adrien M & Claire B, et qui invite à vivre collectivement et intimement «une métamorphose symbolique», autour du thème de l’amour et de la séparation. Les visiteurs assisteront à un spectacle visuel et sonore d'une quarantaine de minutes, rythmé par la partition du musicien Laurent Bardainne, qui mêle pop et musique électronique avec la voix de la chanteuse November Ultra. Au cœur de cette grande salle, dans laquelle les images sont modifiées par la présence et les mouvements du public, émotions, couleurs, formes et mots invitent chacun à réveiller et à partager son amour.

«En amour», Philharmonie de Paris, Paris 19e, du 9 février au 25 août.