Grammy Awards 2024 : découvrez la performance électrisante de Miley Cyrus avec son tube «Flowers»

Miley Cyrus a célébré sa victoire aux Grammy Awards avec une version rock jubilatoire de son tube «Flowers».

Miley Cyrus a illuminé la scène des Grammys 2024 ce dimanche soir, en chantant son tube «Flowers», tiré de son album «Endless Summer Vacation». La star était vêtue de l'une des cinq tenues extravagantes - une mini-robe argentée Bob Mackie - qu’elle a portées tout au long de la soirée, tandis qu'elle faisait danser le public, dont Taylor Swift.

C'est la première fois que Miley Cyrus interprète ce qui est devenu un véritable hymne féministe en direct à la télévision, depuis sa sortie l'année dernière. Elle a injecté un style très rock (en plus de la coiffure eighties qui sera bientôt grâce à elle ou plutôt à cause d’elle de nouveau branchée), et livré un finish électrisant version «Proud Mary» que n’aurait pas renié Tina Turner (à voir dans la vidéo officielle de la performance intégrale ici).

L’ancienne star à la voix rauque de Disney Channel s'est, à un moment donné, moquée du soi-disant manque d'entrain du public (qui ne s’est pourtant pas fait prié pour chanter à tue-tête et danser) en disant : «Pourquoi agissez-vous comme si vous ne connaissiez pas cette chanson ?» (qu’il est à peu près impossible de ne pas connaître tant elle a connu le succès cet été).

"Why are you acting like you don't know this song?" - Miley Cyrus during her performance of "Flowers" at the 2024 #Grammys pic.twitter.com/t5JaasB8C0

— The Hollywood Reporter (@THR) February 5, 2024