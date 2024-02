Batman : Robert Downey Jr. révèle le personnage qu'il aurait pu incarner dans la trilogie de Christopher Nolan

C’est lors d’une discussion avec le public après la projection du film «Oppenheimer» à Los Angeles, qui lui a valu une nomination pour l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, que Robert Downey Jr. a révélé s’être vu proposer le rôle de l’Épouvantail, dans la trilogie Batman de Christopher Nolan.

Une occasion manquée. Présent sur la scène de l’Aero Theater à Los Angeles pour participer à une session question/réponse avec le public, après une projection du film «Oppenheimer», Robert Downey Jr. a révélé s’être entretenu avec Christopher Nolan à propos du rôle de l’Épouvantail dans «Batman Begins», sorti en 2005 (soit trois ans avant «Iron Man»). «Je suis certain d’avoir entendu quelque chose comme : ‘Il y a ce rôle de l’Épouvantail’. Et j’ai dit : ‘Pff, c’est moi l’Épouvantail’», lance-t-il, avant de révéler le moment où il a compris qu’il n’aurait pas le rôle.

RDJ dropping BOMBS at the @am_cinematheque conversation. He apparently met w/Nolan for SCARECROW for Batman Begins only to be beat out by Cillian Murphy. Woah! #Oppenheimer pic.twitter.com/zBE9tts47E

— Griffin Schiller (@griffschiller) February 4, 2024