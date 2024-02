Deadpool 3, Wicked...Voici les bandes-annonces qui seront dévoilées pour la première fois lors du Super Bowl

Au milieu des spots publicitaires, les grands studios hollywoodiens vont profiter du Super Bowl pour dévoiler en exclusivité mondiale les premières bandes-annonces des films les plus attendus de l’année 2024, dont «Deadpool 3» et «Wicked».

Une visibilité incomparable. Plus de 100 millions de téléspectateurs sont attendus devant la finale de la NFL, la ligue de football américain, opposant les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco. Une rencontre à laquelle assistera également Taylor Swift, la méga star de la musique qui prévoit d’être présente à Las Vegas pour soutenir son compagnon, Travis Kelce. Cette année, les 30 secondes de publicité pendant la rencontre devraient coûter près de 7 millions de dollars (environ 6,5 millions d’euros). Et les grands studios hollywoodiens entendent profiter de cette opportunité pour faire la promotion des films les plus attendus en 2024.

Ainsi, Disney devrait dévoiler la première bande annonce officielle de «Deadpool 3» qui verra Ryan Reynolds donner la réplique à Hugh Jackman dans la peau de Wolverine. Attendu le 24 juillet prochain en France, il s’agira du seul film Marvel à sortir cette année sur grand écran. De nouvelles images inédites de «Vice-versa 2» et de «La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume» sont également au programme.

Le studio Universal prévoit de révéler la bande annonce de «Wicked», le film en deux parties avec Ariana Grande et Cynthia Eviro dont la sortie est prévu le 4 décembre 2024 en France. Les images de «The Fall Guy» avec Ryan Gosling, de «Kung Fu Panda 4», et de «Twisters» - la suite du film «Twister» sorti en 1996 – seront dévoilées en exclusivité. Enfin, le studio Paramount – qui fait partie du même groupe que la chaîne CBS qui diffuse le Superbowl – prévoit de dévoiler la première bande-annonce de «Sans un bruit : Jour 1» avec Emily Blunt, et de la comédie «Blue et compagnie» de John Krasinsky (avec Ryan Reynolds). Ainsi que de nouvelles images de «Bob Marley : One Love».

À noter que Warner Bros., Sony, Netflix, ou encore Amazon ont fait le choix de ne dévoiler aucune image de leurs films à venir en 2024, comme «Bad Boys 4» et le prochain «Ghosbusters» chez Sony Pictures. Warner Bros. avait déjà cassé la tirelire pour faire la promotion de «Dune : Partie 2» lors des demi-finales le 28 janvier dernier.