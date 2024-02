Taylor Swift : la chanteuse dévoile les titres des chansons de son nouvel album, avec la collaboration de deux artistes

Taylor Swift a dévoilé les chansons de son prochain album, intitulé «The Tortured Poets Department», sur les réseaux sociaux. Deux artistes ont également participé au nouveau projet.

De surprise en surprise. Après avoir annoncé la sortie de son nouvel album, «The Tortured Poets Department», alors qu'elle recevait le 13e Grammy Award de sa carrière dimanche soir, Taylor Swift a dévoilé par la suite les titres de son 11e album studio, prévu pour le 19 avril prochain. Un nouvel opus qui inclura des collaborations avec deux artistes très populaires.

Sur Instagram, ce lundi 5 février, la pop star a partagé les noms des 16 chansons, réparties sur quatre volets, qui composeront ce nouveau disque. Ce dernier comprendra également des collaborations avec Post Malone et Florence + The Machine, en plus d'une 17e chanson bonus intitulée «The Manuscript».

La face A comprend les titres «Fortnight» (feat Post Malone), «The Tortured Poets Department», «My Boy Only Breaks His Favorite Toys» et «Down Bad».

Les chansons de la face B sont «So Long, London», «But Daddy I Love Him», «Fresh Out the Slammer» et «Florida !!!(avec Florence + The Machine).

La face C comporte «Guilty as Sin?», «Who’s Afraid of Little Old Me?», «I Can Fix Him (No Really I Can)» et «loml».

Enfin, la face D finale de l'album inclut «I Can Do It With a Broken Heart», «The Smallest Man Who Ever Lived», «The Alchemy», «Clara Bow», et le morceau bonus «The Manuscript».

L'album disponible en précommande

En plus de dévoiler les titres, Taylor Swift a publié une photo montrant la couverture arrière, sur laquelle elle pose avec sa main sur son front et la phrase «Je t'aime, ça me gâche la vie» imprimée sur son épaule nue. Elle a légendé l’image en noir et blanc d’un «19 avril» accompagné d’un cœur blanc, en référence à la date de sortie de l'album.

Le prochain album de Swift est déjà disponible en précommande sur son site Internet. Plusieurs versions seront disponibles à l'achat, notamment un CD, une cassette, un vinyle et un album numérique.